Finale quinto posto, il primo round va al Trieste: Rari Nantes Savona sconfitta 11-9

Savona. Parte in salita la finale per il quinto posto per la Bper Rari Nantes Savona. La squadra biancorossa è stata battuta dalla Pallanuoto Trieste, nella piscina Bianchi, con il risultato di 11 a 9.

Partita dai due volti: in vantaggio per i primi due tempi, i savonesi non sono riusciti a contrastare efficacemente la rimonta triestina.

Prima dell’inizio dell’incontro è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Ora per la squadra allenata da Angelini la concentrazione è tutta rivolta a mercoledì 24 maggio, con la seconda sfida della finale 5°/6° posto dei playoff. Si giocherà nella piscina Zanelli di Savona; l’inizio dell’incontro è fissato alle ore 19. La vincente della serie giocherà l’Euro Cup nella prossima stagione; la perdente disputerà la Challenger Cup.

Il tabellino:

Pallanuoto Trieste – Bper Rari Nantes Savona 11-9

(Parziali: 2-4, 1-1, 4-2, 4-2)

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 2, Buljubasic 4, Vrlic, Valentino 1, Liprandi, Mezzarobba, Razzi 1, Inaba 2, Bini 1, Mladossich, Ghiara. All. Daniele Bettini.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 2, Urbinati, Panerai, Rizzo, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic 4, Lanzoni, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Arnaldo Petronilli (Roma) e Mirko Schiavo (Palermo). Delegato Fin: Dante Saeli (Venezia).

Note. Superiorità numeriche: Trieste 5 su 10 più 1 rigore realizzato, Savona 8 su 14. Usciti per tre falli: Mladossich e Buljubasic nel quarto tempo.

Espulsi definitivamente con sostituzione, per proteste, Mezzarobba e Rocchi nel terzo tempo, Ghiara e Rizzo nel quarto tempo. Espulsi definitivamente con sostituzione, per reciproche scorrettezze, Guidi e Petronio nel quarto tempo.