File di oggetti luminosi solcano i cieli savonesi: è lo Starlink, ma qualcuno pensa siano Ufo

Savona. L’Associazione Ricerca Italiana Aliena (Aria) fondata dall’ufologo Ligure Angelo Maggioni e composta da ex appartenenti forze dell’ordine e dal presidente onorario Fabio Ippoliti (ingegnere aerospaziale e appartenente alla più grande agenzia aerospaziale europea) ha ricevuto decine di segnalazioni riguardanti strani oggetti luminosi (quanto le stelle) solcare in fila indiana il cielo sopra Savona in direzione di Genova.

“Lo stupore degli osservanti è che poi questi oggetti sarebbero scomparsi come inghiottiti nel buio della notte – spiega Maggioni – Non sono UFO/UAP, ma è semplicemente lo Starlink, il gruppo di 56 satelliti lanciato domenica mattina da Cape Canaveral, con il passaggio previsto tra le 22.15 e visibile in tutta Italia: appaiono da ovest e si spostano verso sud-est. Il passaggio non è completo, spariranno nell’ombra della Terra prima di raggiungere l’orizzonte opposto”.

“Il loro aspetto in queste prime fasi è decisamente ‘anomalo’, essendo ancora molto vicini uno all’altro scorrono nel cielo in fila e molto ravvicinati. Col tempo si allontaneranno unendosi all’enorme costellazione formata da migliaia di satelliti. Poco prima si è potuto anche osservare il passaggio della Iss (Stazione Spaziale Internazionale) quasi nella stessa posizione ma diretta verso Rimini. Il passaggio della Iss era previsto per le 22:05 ed è stata puntuale come sempre”.