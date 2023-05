Fiaccolata contro la violenza sugli operatori sanitari, il 3 maggio anche la Cgil scende in piazza

Liguria. “Sempre più, negli ultimi anni, registriamo episodi di violenza ai danni di operatori sanitari e socio sanitari. Uno degli ultimi casi riguarda la Dottoressa Barbara Capovani di Pisa, barbaramente uccisa da un suo paziente”.

Per questo motivo – ricorda la Cgil Liguria -, domani mercoledì 3 maggio 2023 a partire dalle ore 20.00 in Piazza De Ferrari a Genova, è stata organizzata una fiaccolata in suo ricordo, contro ogni violenza sulle lavoratrici e lavoratori del settore sanitario e socio sanitario.

“Una fiaccolata simbolo di riflessione sull’escalation di aggressioni e violenze che si sono susseguite anche a Genova. La Camera del Lavoro, lo Spi e la Funzione Pubblica Cgil di Genova aderiscono all’iniziativa sottolineando che non si può lasciare da solo il personale e per questo occorre che le aziende sanitarie e socio sanitarie e le istituzioni affrontino quest’emergenza cercando di mettere in campo, condividendole con tutti i soggetti coinvolti, le azioni e gli investimenti utili a prevenire e contrastare questi gravi episodi”.