Festival della Maiolica, da Savona a Celle quattro giorni di arte e tradizione: mostre, laboratori e Mondial Tornianti

Savona. Da Savona a Celle Ligure il Festival della Maiolica per quattro giorni di arte e tradizione con mostre, workshop, laboratori per adulti e bambini, visite guidate, musica, degustazioni e l’attesissimo Mondial Tornianti.

Dall’1 al 4 giugno nei comuni della Baia della Ceramica. In questo ponte la sfida al tornio che vedrà arrivare artigiani da tutto il mondo, oltre la partecipazione di artigiani locali.

I due eventi, che si svolgeranno in concomitanza, sono stati presentati questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Savona. Presenti il sindaco di Savona Marco Russo, il consigliere regionale Alessandro Bozzano, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi. In collegamento l’assessore regionale Andrea Benveduti.

“E’ un evento di qualità che coinvolge un territorio ampio. Siamo emozionati perchè ci avviciniamo a delle giornate straordinarie”, ha sottolineato il sindaco di Savona Marco Russo. L’assessore regionale Andrea Benveduti: “La maestria dei nostri artigiani, custodi della storia e delle tradizioni regionali è un valore che abbiamo fortemente sostenuto in questi anni e continuiamo a sostenere. Il Festival della Maiolica interprta bene questo spirito che coniuga manualità ed estro artistico”.

Il consigliere regionale Alessandro Bozzano aggiunge: “Non dobbiamo rilanciare il brand, ma consolidare un brand sul territorio. Mettiamo in campo una sfida grande perchè non possiamo sbagliare. Dobbiamo farlo credendoci consapevoli di fare uno sforzo che richiede lo sforzo di tutti”. Il presidente di Camera di Commercio Enrico Lupi: “Siamo sicuri del successo. Ogni territorio deve esprimere un’eccellenza: l’arte della ceramica è il fiore all’occhiello di una tradizione artigiana profondamente radicata nelle proprio origini ma che rivolge uno sguardo al futuro”.

Le manifestazioni sono promosse dai Comuni di Albisola Superiore e Marina, Savona e Celle Ligure, Confartigianato Savona, Mondial Tornianti Gino Geminiani APS, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione De Mari e con patrocinio e contributo di Regione Liguria.

Sabato 3 e domenica 4 giugno la manifestazione savonese di Stile Artigiano coinvolgerà anche il tratto pedonale di via Manzoni con workshop e laboratori di ceramica aperti a tutti.

Anche il Gruppo La Redancia parteciperà al Festival della Maiolica con una mostra di ceramiche presso il Centro GiG “Generazioni in Gioco” in Corso Italia 15 Rosso. La Mostra “LiberaMente Ceramica” racchiude lavori provenienti dai laboratori di Ceramica di ben ventisette strutture del Gruppo La Redancia Neomesia, Comunità Terapeutiche e Gruppi Appartamento, presenti sul territorio nazionale e rivolte ad un’utenza sia adulta che nella fascia adoloscenziale. I laboratori di ceramica vengono seguiti da più di venticinque anni dal Maestro Guido Garbarino, noto ceramista e torniante di Sassello, affiancato anche da sua moglie Francesca Paviglianiti.

La Redancia nasce nel 1990 dalla visione del Prof. Giusto, offre una terapia residenziale per persone con sofferenza mentale, da sempre utilizza l’arte in un’ottica terapeutica, di scambio fra operatori e pazienti, di condivisione tra comunità, fermamente convinta che sia imprescindibile la permeabilità tra luogo di cura e territorio. L’esposizione, curata da Il Barattolo, Associazione nata a Varazze nel 1996, verrà allestita presso il Centro GiG “Generazioni in Gioco” di Corso Italia 15 Rosso. Il Centro Gig voluto dal dott. Carrozzino Roberto dell’Asl 2 savonese, in collaborazione con La Redancia, accoglie giovani dai 14 ai 25 anni con problemi di varie dipendenze che vengono aiutati da un’equipe multidisciplinare.

La mostra verrà inaugurata venerdì 2 giugno alle ore 11.00. Sarà aperta nel pomeriggio di venerdì dalle 15.30 alle 12.30. Sabato 3 dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.00. Domenica 4 dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.00.