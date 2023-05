Festa della mamma, sul palazzo della Regione Liguria le frasi dedicate alle mamme

Liguria. “Mamma mi ha donato il suo midollo dandomi così anche una nuova vita”, “Mi ha accolto con amore con la scelta di adottarmi”, “La mia sorellina e l’album dei calciatori”, Il mio fedele amico a quattro zampe Nino”, “La capacità di ridere anche nelle situazioni difficili”, “Credere in me, sempre”, “Il mio fratel…no, scherzo, è il dinosauro di Jurassic World!”, “La mia sorellina Iris”. Sono alcune delle frasi inviate alla Regione Liguria per festeggiare insieme la Festa della mamma, rispondendo alla domanda: “Qual è il regalo più prezioso che hai ricevuto dalla tua mamma?”.

Come per i contest passati, le frasi raccolte sono state proiettate ieri sera, sabato 13, e in replica questa sera, domenica 14 maggio, sugli schermi della Sala della Trasparenza, mentre le più emozionanti sono protagoniste anche sul maxischermo allestito sulla facciata del palazzo della Regione (foto al link).

E oggi, nel giorno della Festa della mamma, alle 17 il presidente della Regione Liguria sarà in Piazza De Ferrari per l’evento ‘Il mio regalo per la mamma’, organizzato dall’Ente insieme all’Agenzia In Liguria: un pomeriggio di festa in cui i bambini potranno divertirsi grazie all’animazione, i giochi, il truccabimbi e i laboratori per creare pensieri da regalare alla propria mamma.