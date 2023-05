Fascio di cavi elettrici cade dalla volta di una galleria in autostrada e colpisce un pullman e un furgone: accertamenti in corso

Liguria. E’ stato riaperto questa notte, a partire dalle 2 circa, il tratto di autostrada nell’allacciamento tra A12e A7, tra i caselli di Genova Est e Genova Bolzaneto, chiuso intorno alle 18 di ieri dopo la caduta, dalla volta della galleria, di un fascio di cavi elettrici degli impianti di illuminazione.

Il tunnel resta interdetto al traffico e la circolazione si svolge con senso unico alternato, con una deviazione sull’altra carreggiata. Cosa che sta generando diverse code vista anche l’ora di punta.

La riapertura è stata possibile grazie all’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e pertanto lungo il tratto al momento il traffico transita su una corsia per senso di marcia.

La chiusura della galleria resterà necessaria fino a quando le autorità non accerteranno quanto accaduto con chiarezza. Quello che si sa è che i cavi hanno colpito, cadendo, un pullman e un furgone, su cui viaggiavano alcuni artigiani (un 25enne è rimasto ferito in modo non grave). E’ possibile che il pullman abbia esso stesso agganciato i cavi ma non è ancora chiaro.