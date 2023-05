Fabio Cavallo, un fulmine al Luceto Classic: al traguardo in meno di due ore, vince la 4° edizione

Albisola Superiore. Si può a buon diritto parlare di un successo oltre le aspettative per l’edizione 2023 del Luceto Classic, la prova offroad di Albisola Superiore che nella festività del Lavoro ha portato centinaia di appassionati a correre sui sentieri che sormontano la cittadina ligure.

Sui 20 km per 1.200 metri del principale percorso della gara, la lotta è stata accesa fino alla fine, ma a spuntarla è stato Fabio Cavallo, portacolori del Team Marguareis che in 1h50’11” ha staccato di 3’31” Alessio Bozano (Maratoneti Genovesi) e di 3’49” Maurizio Basso, suo compagno di colori. I tre sono stati gli unici in gradi di scendere sotto le 2 ore, limite solo sfiorato da Marco Damiano (Barnes Trail and Road) giunto a 10 minuti esatti dal primo.

In campo femminile prima piazza per Enrica Dematteis (Pod.Valle Varaita) che in 2h12’31” ha prevalso per 3’40” su sua sorella Luisa e per 4’36” su Alice Minetti (Atl.Roata Chiusani).

Nel percorso di 11 km per 400 metri prima piazza assoluta Lorenzo Parodi (Trail Runners Finale Ligure) che in 43’52”, nuovo record del tracciato, ha inflitto 1’35” a Gabriele Canavese (Team Marguareis) e 1’59” a Alessandro Civitiello (Berg Team). A Ramona Siri la gara femminile in 56’14”, seguita da Laura Zuffi (Azalai Asd) a 3’16” e da Giulia Magnaldi (Pod.Savonese) a 3’33”.

All’arrivo, fra le due prove, ben oltre i 300 concorrenti sono stati registrati e questa è l’ennesima dimostrazione della bontà dell’evento. La sua riuscita è merito dell’organizzazione dell’Asd Team Italtende, ma anche del sostegno dell’Amministrazione Comunale di Albisola Superiore come anche dell’Aics Savona e del C.R.C.S Luceto, senza dimenticare la presenza dei militi della Croce Verde di Albisola e dei volontari della Protezione Civile delle Albissole.

Appuntamento al prossimo anno, quando il Luceto Classic festeggerà il suo primo lustro di vita.