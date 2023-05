Ex Savam di Altare, il Comune: “La società pronta ad avviare la messa in sicurezza degli ex forni Oscar e San Rocco”

Altare. Prenderanno il via a breve le operazioni di messa in sicurezza dell’ex Savam di Altare. Ad annunciarlo è il Comune, che lo scorso 23 maggio ha ricevuto, da parte della società “Città del vetro”, la comunicazione di avvio delle opere.

“Con quest’ultima comunicazione – aggiungono dal Comune – la proprietà ha annunciato che, entro circa dieci giorni, darà il via alla presentazione delle pratiche, sia al Comune sia alla Soprintendenza, del piano di parziale demolizione dell’ex forno Oscar, abbassamento della ciminiera e opere accessorie. Contemporaneamente la società presenterà richiesta di autorizzazione agli Enti preposti per la messa in sicurezza dell’ex forno San Rocco”.

“L’amministrazione comunale ha, in questo lungo periodo di numerose riunioni e trattative, dovuto seguire diversi iter burocratici e compiere passi inderogabili cercando nel contempo di mantenere un rapporto propositivo ed uno spirito di collaborazione con la proprietà e gli Enti Sovracomunali per trovare le soluzioni più efficaci, per non gravare pesantemente sul bilancio comunale e per tener salda la possibilità di uno sviluppo dell’area”.

L’amministrazione sta lavorando sullo sviluppo di un cronoprogramma “al quale la società dovrà attenersi per giungere al completamento di tutte le opere e alla riapertura della viabilità”.