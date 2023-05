Altare. Continua la protesta dei cittadini altaresi, a sette mesi dalla chiusura di via XXV Aprile e parte di via Cesio a causa della pericolosità dei fabbricati dell’ex Savam. Questa mattina in un centinaio si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto, a pochi passi dall’area tanto contestata, per chiedere di accelerare i tempi dei lavori e riaprire nel più breve tempo possibile la strada. Tanti anche i negozi chiusi come segno di vicinanza alla manifestazione.

Non sono dunque cambiati i contenuti rispetto alla mobilitazione dello scorso 28 ottobre, quando in duecento, tra cittadini e commercianti, si erano riuniti sotto il Comune chiedendo risposte: “Sono 30 anni che le attendiamo”, avevano sottolineato allora ed ora lo ribadiscono. “Ne abbiamo abbastanza”, “Ci siamo stancati, vergogna”, “Città del Vetro la nostra rovina”, “Prigionieri da 7 mesi”. Queste alcune frasi scritte sui cartelloni di protesta.

Il paese, infatti, dal 30 settembre scorso è letteralmente diviso in due. Una situazione che ha creato disagi, non solo dal punto di vista viario, ma anche economico: già a pochi giorni dalla chiusura di via XXV Aprile bar e negozi avevano dichiarato di aver visto il proprio fatturato dimezzarsi e tra loro c’era anche chi ha dovuto chiedere la cassa interazione per i propri dipendenti.

“Sono più di sette mesi che siamo bloccati in questa situazione e nessuno sa darci delle risposte, non si sa quando e se partiranno i lavori, nessuno sa dare delle indicazioni ufficiali e gli altaresi si sono stufati e vogliono dire basta” dichiara il consigliere indipendente Rita Scotti, tra i promotori (insieme ai colleghi di minoranza) della mobilitazione odierna.

Scotti poi propone di organizzare una seconda manifestazione a Genova sotto la soprintendenza: “Siamo vittime del ministero – spiega – in quanto hanno pieni poteri e anche fondi per occuparsi di questo problema, invece il nostro Comune sta rischiando di intervenire spendendo un sacco di soldi e svuotando le casse comunali per riaprire la viabilità. Non posso essere gli altaresi a pagare, c’è una proprietà che deve intervenire perché ha lasciato l’area in stato di abbandono e degrado per anni, c’è una soprintendenza che ci sta tenendo prigionieri perché ha piacere di tenere su dei ruderi e non è più tollerabile”.

Scotti poi lancia un appello al prefetto Gullotti: “C’è sicuramente bisogno di una terza persona che intervenga e prenda delle decisioni e il prefetto ha ampi poteri per farlo, mi auguro che voglia avere un ruolo attivo: che ci aiuti, ci dia delle risposte e ci riceva. Perché altare non ne può più. Non ne possono più i commercianti, i cittadini, chi ha comprato una casa e se la vede svalutare giorno per giorno, chi vede i propri negozi senza passaggio. Dobbiamo prendere in mano questa situazione per il futuro nostro e dei nostri figli”.

La prefettura, in questi mesi, ha convocato più volte (l’ultima a fine aprile) un tavolo tecnico a cui hanno preso parte Comune, Citta del Vetro, Provincia e soprintendenza. Al centro della discussioni i lavori necessari per la messa in sicurezza delle aree ex Savam, per cui la proprietà ha già presentato durante l’ultimo incontro un primo progetto completo che prevede, come concordato con le altre parti: la demolizione parziale del forno Oscar, il rifacimento delle coperture dell’edificio di via Cesio, l’abbassamento della ciminiera e la messa in sicurezza del forno San Rocco. Quest’ultimo si è rivelato l’intervento più problematico e ha richiesto diversi sopralluoghi e approfondimenti.

Ma i cittadini e i commercianti si chiedono quando partiranno i cantieri e soprattutto quando termineranno i lavori, per tornare alla “normalità”. Anche perché negli ultimi giorni, così come avvenuto più volte negli ultimi mesi, il paese ha dovuto fare i conti anche con la chiusura della Galleria Fugona sulla Sp29, tratto che era diventato, insieme alla Sp5, una delle alternative per raggiungere il paese. Ma anche tratto utilizzato quotidianamente da numerosi mezzi pesanti che si sono ritrovati ad attraversare il centro del paese creando diversi disagi. Proprio per questo era stata la scelta la data di oggi per la manifestazione, ma “incredibilmente la galleria è stata riaperta con un giorno d’anticipo” evidenzia Scotti e poi aggiunge: “Farei un applauso a tutti i presenti in piazza, perché probabilmente senza questo evento i lavori sarebbero continuati ancora oggi così come previsto. Ci dispiace perché era stata scelta questa data per avere più visibilità, era sotto gli occhi di tutti gli altaresi la situazione del traffico e della viabilità in tilt che abbiamo dovuto sopportare da lunedì”.

Alla manifestazione, accanto a Scotti, anche il consigliere di minoranza Carlo Pansera che al microfono ha sottolineato: “Questa è una manifestazione senza scopo politico, dov’è il nostro sindaco?”. Domanda che si sono posti anche molti dei presenti che, in seguito, hanno deciso di recarsi proprio sotto al Comune per poter avere un confronto, confronto che non è mai avvenuto.

Come confermato dall’opposizione, alla manifestazione erano stati invitati anche Città del Vetro e l’amministrazione comunale, ma l’unico a presentarsi è stato il consigliere di maggioranza Roberto Oddera. “Questa manifestazione – spiegano – non è contro nessuno, ma ha come unico obiettivo quello di portare alla luce il problema che Altare sta vivendo adesso”.

Concetto rimarcato anche da Federico Mignone del Comitato per la riqualificazione delle aree ex Savam: “Questa manifestazione – dice – intende protestare contro una situazione che ha superato ogni limite di decenza. Sono ormai quasi otto mesi dalla chiusura delle vie del paese e non è ancora stata presa una decisione risolutiva. Ad oggi nessuno sa prevedere quando verrà riaperta la viabilità e risolto lo scempio che ci affligge da vent’anni“.

“Se la funzione di un vincolo architettonico è quella di tutelare la bellezza di un bene, ci chiediamo come mai l’effetto su quasi tutti gli immobili vincolati, l’ultimo qui ad Altare è molto recente, sia quello di vederli abbandonati o pericolanti nel generale disinteresse – affermano dal Comitato – Gli esempi solo qui da noi sono molti: non solo la ex Savam, ma anche ex vetreria Racchetti, il forte Tecci, villa Bordoni, ruderi del castello, stazione FS ed a breve anche l’ex asilo Bertolotti. Eppure la Soprintendenza ed il suo Ministero hanno per legge il potere di intervenire anche con fondi propri, ma non lo fanno, lasciando che il nostro piccolo comune debba arrangiarsi rischiando di dover dar fondo alle proprie casse. Questo atteggiamento ingiusto non è più tollerabile”

“Il prefetto – continuano – è il massimo rappresentante del governo a livello locale ed ha competenza di coordinamento in materia di sicurezza e ordine pubblico, sviluppo economico, ambiente, cura del territorio, servizi alle persone e alla comunità. Il comitato cittadino gli ha chiesto più volte per iscritto di essere ricevuto ed ascoltato, ma non è mai arrivata una risposta. Anche su questo crediamo vada fatta una riflessione perché la lontananza delle istituzioni dalla cittadinanza non è certo una novità, ma si sa che è sempre stata fonte di tensioni ed incomprensioni, che andrebbero più saggiamente evitate”.

“È chiaro che c’è bisogno di un aiuto esterno, per cui chiediamo che il prefetto di Savona voglia finalmente assumere un ruolo nella vicenda che non sia solo di facciata, ma decisivo, imponendo una soluzione rapida e sostanziale agli unici soggetti che hanno interessi su quel sito: Città del Vetro, quale proprietaria, e la Soprintendenza, che si ostina a voler mantenere parte di quei ruderi”, concludono dal comitato.