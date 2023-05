Eraldo Ciangherotti nominato coordinatore di Forza Italia ad Albenga

Albenga. Il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco ed il coordinatore provinciale Marco Melgrati hanno nominato Eraldo Ciangherotti coordinatore cittadino di Forza Italia ad Albenga.

“Abbiamo individuato in Eraldo il miglior profilo per la riorganizzazione del partito in un comune importante come Albenga. Siamo certi, che grazie al suo impegno ed alle sue capacità, Ciangherotti riuscirà a riportare il nostro partito al centro della politica cittadina anche in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee del 2024”, dicono in una nota i vertici regionali e provinciali di Forza Italia

“Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti ai vertici di Forza Italia – commenta il capogruppo in consiglio comunale Eraldo Ciangherotti – al coordinatore regionale Carlo Bagnasco e al coordinatore provinciale e amico personale Marco Melgrati, per la fiducia che hanno riposto in me, consentendomi di assumere questo ruolo di responsabilità all’interno del partito”.

“Sono consapevole della grande importanza che riveste questa nomina e dell’onore che mi è stato conferito. Mi impegno a dedicare tutte le mie energie e competenze per svolgere al meglio le mie funzioni di coordinatore sul territorio albenganese, lavorando in stretta collaborazione con i membri del partito e la comunità di Albenga”, conclude il neo coordinatore di Forza Italia ad Albenga.