Epidemia di scabbia, registrati sei nuovi casi in Liguria

Liguria. Epidemia di scabbia all’interno dell’ospedale Galliera di Genova. Sono sei al momento gli operatori sanitari, nel reparto di Medicina, che risultano contagiate. Questa la cifra ufficiale comunicata anche dalla direzione sanitaria dell’ospedale.

Al momento – dicono dal Galliera – non ci sono pazienti che abbiano contratto la parassitosi in questione.

Controlli e profilassi adeguate sono in atto in tutti i reparti. Sono state messe in atto tutte le misure igienico sanitarie necessarie come da protocollo aziendale ed è stata avvertita sia la Asl3 sia la Regione Liguria.

“La situazione è costantemente monitorata attraverso l’operato congiunto della Medicina preventiva, Dermatologia, il CIO (Controllo Infezioni Ospedaliere) e l’ufficio professioni sanitarie e malattie infettive”, dicono dalla direzione sanitaria.

La scabbia è una malattia che non comporta particolari rischi per la salute ma è molto contagiosa. Nel 2023 si contano già 386 casi in Liguria. In tutto il 2022 erano stati 748 e nell’anno precedente 298.

Nei giorni scorsi il tema era arrivato all’attenzione del consiglio regionale con una interrogazione del consigliere della Lega Brunello Brunetto. L’assessore alla sanità Gratarola, rispondendogli, aveva confermato che “si sta valutando di predisporre un finanziamento per l’acquisto dei farmaci per la terapia, che sono a carico dei privati e hanno un costo di circa 100 euro. Si sta inoltre valutando di coinvolgere anche i docenti delle scuole perché si possa fare una diagnosi precoce della malattia, altro passo fondamentale per limitarne la diffusione”.