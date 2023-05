Emergenza maltempo in Emilia Romagna, la protezione civile della Liguria corre in aiuto

Liguria. Ore di massima allerta in Emilia Romagna, che da ieri deve fare i conti con l’emergenza maltempo. Precipitazioni consistenti, infatti, si sono abbattute sulla regione provocando diversi danni e disagi con fiumi esondati, strade allagate, scuole chiuse e centinaia di famiglie evacuate. La protezioni civile della Liguria si è subito mobilitata per accorre in aiuto.

“Stiamo seguendo con attenzione l’emergenza maltempo che sta colpendo in particolare l’Emilia Romagna, dove è stata dichiarata l’allerta rossa – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Ganpedrone – Due ragazzi della nostra Protezione Civile sono diretti al centro operativo di Bologna per fare il punto della situazione, mentre due squadre d’emergenza sono pronte a partire per dare una mano nelle zone più in difficoltà. Tutta la Liguria è vicina alla popolazione emiliana e ai soccorritori che in queste ore stanno facendo il massimo per contenere i danni e garantire la sicurezza dei cittadini”.

I rinforzi sono arrivati anche da Veneto, Lombardia e Toscana, che hanno messo a disposizione sezioni operative e mezzi. In campo anche l’esercito.

A Bologna in 48 ore è scesa più acqua che in quattro mesi, forti criticità si sono registrate nel Ravennate. Secondo quanto riportato dal Centro Meteo, la media è di “80-90 millimetri per area tra est Emilia e ovest Romagna. Punte anche di 120-140 millimetri su collina e alta pianura Bolognese, Faentino, Imolese e Forlivese occidentale”.

Le forti precipitazioni hanno causato anche la chiusura di strade e linee ferroviarie. La circolazione è stata sospesa tra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna).

In totale sono stati oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco che continueranno anche nelle prossime ore. Nel bolognese l’allerta rossa per criticità idraulica sarà attiva per fino alla mezzanotte di oggi, per questo sono stati chiesti rinforzi anche alle altre regioni, che hanno prontamente risposto all’appello. A preoccupare in particolar modo sono i corsi d’acqua e i fiumi in piena, che in alcune zone sono già esondati e hanno rotto gli argini.