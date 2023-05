Elezioni comunali 2023, affluenza definitiva: nel savonese crollano Alassio e Cengio, in crescita solo a Ceriale

Provincia. In calo quasi ovunque, ancora una volta, l’affluenza nel savonese. Con una sola eccezione (Ceriale), qualche Comune che “resiste” e altri in cui la disaffezione degli elettori aumenta in modo allarmante. E’ quanto emerge dai dati definitivi dopo la chiusura dei seggi alle ore 15.

La percentuale di votanti nel savonese si attesta sul 56,53% degli aventi diritto, ben distante dal 62,53% della scorsa tornata. Il calo in assoluto più significativo si registra ad Alassio, dove dal 62,75% si è passati all’attuale 51,10% con un crollo di più di 11 punti percentuali.

Negativo anche il dato di Cengio, un 57,97% a fronte di un 66,27% all’ultima tornata. Calo meno pronunciato ma comunque evidente anche a Carcare: ha votato il 63,67% degli aventi diritto (l’ultima volta erano il 67,11%).

In controtendenza invece Ceriale, dove ha votato il 63,48% degli aventi diritto: la scorsa volta lo aveva fatto il 62,81% degli elettori.

“Reggono botta” Laigueglia (62,55%), Sassello (47,63%) e Rialto (45,55%): in tutti e tre i Comuni il calo rispetto alle elezioni precedenti è modesto.

Il dato ligure conferma la tendenza savonese: 56,09%, 4 punti circa in meno della volta precedente.