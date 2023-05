Elezioni amministrative 2023, nel savonese alle 12 affluenza al 15,11%

Provincia. Elezioni amministrative in corso anche nella nostra provincia. Alle 12 nel savonese ha votato il 15,11% degli aventi diritto. Un calo netto rispetto allo stesso orario delle amministrative del 2022, ma in quell’occasione si votò in un giorno solo.

Secondo i dati aggiornati sul sito del Ministero, alle 12 a Ceriale ha votato il 17,49%, a Sassello il 13,87%, ad Alassio il 13,91%, a Carcare il 16,83%, a Rialto il 10,09, a Laigueglia il 17,90% e a Cengio il 13,11%.

Anche nel 2022, il 12 giugno per la precisione, furono sempre 7 i Comuni savonesi interessati dal voto (Altare, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Calizzano e Giusvalla), ma un anno fa i cittadini votarono anche per i cinque referendum sulla giustizia.

Complessivamente in Liguria alle 12 ha votato il 15,28%. Per quanto riguarda il dato nazionale, l’affluenza si attesa intorno ale 14,21% quando mancano ancora i dati di pochissime sezioni.

Le operazioni di voto proseguiranno sino alle 23 e domani, lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15. Sul nostro sito trovate anche la guida al voto del Viminale con le risposte alle domande più frequenti.