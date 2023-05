Efficientamento energetico, sicurezza di edifici, sistemazione di impianti sportivi e scuole: dal Pnrr 4mln di euro per il Comune di Albisola

Albisola Superiore. Ammontano a quasi 4 milioni di euro i fondi ottenuti dal Comune di Albisola Superiore nell’ambito del Pnrr.

L’amministrazione comunale di Albisola Superiore è stata impegnata sin dall’inizio dell’erogazione dei fondi trasmessi dall’UE nell’ambito del programma Next Generation EU, il fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea post pandemia da Covid-19, e nel corso degli ultimi mesi a monitorare gli avvisi dei bandi e finanziamenti del PNRR in via di pubblicazione da parte del Governo Italiano al fine di poter intercettare opportunità, in diversi ambiti tematici, e ottenere risorse da investire sul territorio.

La giunta comunale, nelle sedute di fine 2022 e inizio 2023, ha approvato sia nuovi progetti da candidare agli avvisi del PNRR sia piani esecutivi di attuazione di quelli approvati e finanziati. Quasi 4 milioni di euro è la cifra a cui ammonta la somma dei finanziamenti ricevuti fino ad oggi (esattamente 3.803.883,92 euro). I progetti finanziati riguardano, a più livelli, ambiti importanti come l’efficientamento energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza di edifici pubblici e la riqualificazione di impianti sportivi, nuove infrastrutture o l’ampliamento di edifici scolastici e sviluppo di azioni volte all’intensificazione della transizione digitale dell’Ente.

Di seguito l’elenco degli interventi:

– PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 e Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU Progetto per l’ampliamento del nuovo asilo di Via De Rege/C.so Ferrari che prevede la costruzione di nuovi moduli e spazi per ospitare tutte le sezioni 0-6. Importo complessivo intervento € 620.000,00 – progetto candidato all’ Avviso Pubblico del 02.12.2021 del Ministero dell’Istruzione – finanziato per € 441.600,00 (PNRR M4-C1-I1.1) per € 90.000,00 (PNRR M2-C4-I.2.2)

Contributo per l’efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) confluito nel PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU – € 90.000,00/annui.

– ANNO 2020 “Abbattimento di barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini”;

– ANNO 2021 “lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi lungo Corso Mazzini tra angolo Via dei Conradi e Via dei Levantino”;

– ANNO 2021 (decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’Interno – contributi aggiuntivi): “lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini tra Via 8 Maggio e Piazza Giulio II”;

– ANNO 2022 Lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi lungo Corso Mazzini tra Via dei Sciaccarama e Via dei Conradi;

Progetti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio:

– Contributo Ministero dell’Interno ex art. 1 comma 139 della legge n. 145/2018 – Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici confluito nel PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU, per un valore di 550.000,00 è stato finanziato il progetto per l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’Istituto Comprensivo “F. De Andrè” e riqualificazione del Palazzetto dello Sport “A.Besio”;

– Contributo Ministero dell’Interno ex art. 1 comma 139 della legge n. 145/2018 – Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici confluito nel PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU – Demolizione e ricostruzione ponte in loc. Mulino di Galò – frazione di Ellera per un valore di € 1.153.809,92;

– Contributo anno 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1 comma 139 della legge n. 145/2018):

1) Abbattimento barriere architettoniche e prevenzione incendi Municipio ed edificio piazza San Nicolò per un valore di € 304.000,00 – ammesso, in attesa di finanziamento

2) Infissi Municipio – Lotto 2 per un valore di € 190.000,00 – ammesso, in attesa di finanziamento

3) Rifacimento tetto Municipio – Lotto 4 per un valore di € 386.000,00 – ammesso, in attesa di finanziamento

Progetti per la transizione digitale finanziati dal PNRR su piattaforma PA Digitale 2026:

– Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali comuni per un valore di € 99.790,00;

– Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Comuni – “Servizi e Cittadinanza Digitale” per un valore di € 155.234,00;

– Misura 1.4.3 “Adozione app IO” – “Servizi e Cittadinanza Digitale” per un valore di € 6.517,00;

– Misura 1.4.4 – Adozione identità digitale SPID CIE – “Servizi e Cittadinanza Digitale” per un valore di € 14.000,00;

– Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” – “Servizi e Cittadinanza Digitale” per un valore di € 32.589,00;

– Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” per un valore di € 20.344,00.

Fra i progetti candidati ma che non hanno ottenuto approvazione e il finanziamento richiesto, vi sono:

– progetto di riqualificazione del complesso comunale di atletica leggera “G.Fazzina” che prevede interventi di manutenzione straordinaria (rifacimento pista e tribune), di abbattimento delle barriere architettoniche ed efficintamento energetico (attinenti all’immobile della palestra dell’impianto). Importo complessivo intervento € 480.000,00 – progetto candidato all’Avviso Pubblico per aumentare l’offerta di attività sportive a scuola erogato dal Ministero dell’Istruzione – non finanziato

– progetto per la realizzazione di una nuova palestra in loc.La Massa adiacente al Palazzetto dello Sport “A. Besio” – Importo complessivo intervento € 1.092.000,00 – progetto candidato all’Avviso Pubblico per aumentare l’offerta di attività sportive a scuola erogato dal Ministero dell’Istruzione – non finanziato

“La ricerca di bandi e finanziamenti e l’impegno a redigere progetti da poter candidare allo scopo di reperire risorse economiche per dare vita a importanti operazioni per la nostra città in questo periodo storico dove lo strumento del PNRR rappresenta una opportunità irripetibile è un dovere per chi amministra ma, nel nostro caso, si pone in linea con il nostro mandato politico che, già nel programma elettorale, riportava la volontà di ricerca di fondi pubblici o privati, nazionali o europei, per sviluppare nuove progettualità. Anche durante il periodo emergenziale della pandemia, l’amministrazione insieme agli uffici comunali ha lavorato alacremente al fine di predisporre progetti da poter candidare alle prime opportunità idonee per ottenere finanziamenti e contributi per importanti interventi sul territorio. Fra questi, il contributo per il progetto di ricostruzione del nuovo ponte in frazione Galò a Ellera è un intervento di rilievo poichè, a seguito dell’alluvione distruttiva del 1992, non fu più ricostruito nessun collegamento fra le sponde sul Sansobbia. In seconda battuta, coerentemente con la settorialità dei contributi del Ministero dell’Interno, abbiamo dato priorità alla fruibilità delle nostre strade e dei nostri marciapiedi con l’abbattimento di gran parte delle barriere architettoniche, pensando alle mamme con bambini, agli anziani e ai diversamente abili, alla sicurezza con il progetto dell’adeguamento dell’impianto antincendio dell’istituto scolastico e la riqualificazione del palazzetto dello sport e continuare così a garantire la tranquillità dei nostri studenti e confermare la reputazione della nostra scuola come una delle più sicure e accoglienti della Provincia”. affermano all’unisono il sindaco e gli assessori.

Gli stessi, coinvolti in queste importanti operazioni di ricerca di bandi e finanziamenti mirati, tengono a “ringraziare gli uffici e i professionisti che hanno contribuito alla redazione dei progetti per il grande lavoro svolto e l’impegno profuso con la finalità di rispettare le scadenze dei bandi e unirsi agli indirizzi politici e programmatici dell’Amministrazione Comunale ovvero quelli di arricchire l’offerta formativa e sportiva della città, due assets cardine per la crescita inclusiva, socializzante e nobilitante di una comunità, a partire dai cittadini più piccoli”.