Educazione alimentari, i bambini delle elementari fanno lezione al mercato civico di Savona

Savona. Quest’anno il Comune di Savona, in collaborazione con l’azienda di ristorazione Camst, ha proposto alle scuole un percorso di educazione alimentare intitolato “Cultura alimentare e rispetto dell’Ambiente”. Obiettivo del progetto è fornire ai bambini della scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) concetti relativi all’importanza della corretta alimentazione.

“L’approccio è stato quello di sensibilizzare gli alunni verso la necessità di cercare un cibo di qualità, ma anche compatibile con l’ambiente, il territorio e le sue risorse” dice il vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Di Padova.

Hanno partecipato al progetto 12 classi dei diversi Istituti Comprensivi che negli ultimi mesi hanno svolto un importante lavoro nelle classi.

A conclusione del percorso formativo sono stati programmati alcuni incontri di carattere pratico: venerdì 12 maggio al Mercato Civico per osservare, scoprire e analizzare, anche sotto l’aspetto nutrizionale e della stagionalità, i vari prodotti in vendita nei banchi. Giovedì 25 maggio, invece, i bambini andranno all’Ipercoop “Il Gabbiano”, che svolge dal 1980 un’importante azione di educazione alimentare per le scuole (con i percorsi didattici Saperecoop), per simulare una spesa con riferimento ai cibi acquistabili per la colazione, il pranzo o la cena.