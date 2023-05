Ecografie alle mammelle non urgenti: posti ridotti al lumicino e la prenotazione diventa un’Odissea

Savona. Per le ecografie alle mammelle non urgenti, al momento, i posti disponibili sono ridotti al lumicino, e prenotarsi diventa un’autentica Odissea. E la conferma sulle difficoltà in tal senso è arrivata anche da Asl2, contattata dalla redazione di IVG in seguito alla lettera di un cittadino che lamentava appunto l’impossibilità a prenotare un esame per la moglie.

Sono numerosi, purtroppo, e non solo a livello savonese o regionale, bensì nazionale, i casi di criticità (talvolta estreme) in relazione alle liste d’attesa per esami medici. E, purtroppo, anche il caso delle ecografie alle mammelle, nonostante l’estrema importanza diagnostica, non fa eccezione.

Diverse le vie di prenotazione: presso il Cup, in farmacia o via telefono (numero verde o app). Ma, senza urgenza, risultano praticamente tutti vicoli ciechi.

Lo sa bene, purtroppo, Francesco, il lettore autore della missiva alla redazione, che ha spiegato: “È qualche giorno che vado al Cup per prenotare ecografia per mia moglie – mammelle bilaterale e mi dicono che non ci sono date per dare appuntamento. Suggeriscono di riprovare il giorno dopo, subito, alle 8 del mattino, casomai si fosse liberato un posto”.

Per poi lasciarsi andare ad un comprensibile, amaro sfogo: “È uno scandalo, se non si hanno soldi per andare a pagamento puoi morire”. E Francesco e la consorte, purtroppo, in questo caso rappresentano solo un esempio di tanti.

La situazione cambia, invece, in caso di problemi di natura senologica già manifestati oppure in caso di urgenze denominate B e D, come spiegato direttamente da Asl2: “Chi ha già manifestato problemi di natura senologica è presa in carico dalla Breast Unit, che provvede a definire gli interi percorsi terapeutici e a programmare i controlli successivi. Le urgenze B e D sono rispettate tramite l’ufficio Gestione Liste d’Attesa”.

Per quanto riguarda la prevenzione, invece: “È affidata agli screening per età sulla popolazione (arriva la lettera a casa in base alla data di nascita)”, hanno aggiunto dall’Azienda sanitaria.

“In questo momento, le ecografie alle mammelle in priorità P (non urgenti) sono difficilmente prenotabili, ma si lavora costantemente per ottimizzare le risorse anche riguardo la diagnostica, per esempio la radiologia dell’ospedale di Savona prosegue la sua attività anche di domenica, stante la difficile situazione delle liste d’attesa che coinvolge tutto il territorio nazionale”, hanno concluso.

L’unica soluzione da adottare, dunque, per ottenere un esame senza urgenza, ma a solo scopo precauzionale, è provare a più riprese i diversi canali di prenotazione, nella speranza di riuscire ad “inserirsi” in caso di eventuali altre disdette.