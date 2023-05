Eccellenza, Imperia. Mister Solari: “Buona partita ad Albenga, soddisfatto dei miei mesi qui”

L’Imperia del mister cairese Matteo Solari pareggia 3 a 3 il derby ponentino contro l’Albenga campione. La partita ha visto i nerazzurri pareggiare partendo dal risultato di 3 a 1. Il goal di Jebbar e l’autogoal di Scarrone hanno consentito di ottenere un punto più utile per il morale che per la classifica visto che ormai non c’è più nulla da chiedere al campionato.

L’Imperia ha vissuto una stagione complicata. A inizio anno, era insieme alla Lavagnese la favorita per la vittoria finale. Due allenatori si sono avvicendati prima di Solari. Lupo e Bocchi, con quest’ultimo che ha vinto la fase regionale della Coppa Italia.

Matteo Solari, a margine del pareggio con i bianconeri, elogia la prestazione della sua squadra e traccia un bilancio positivo della sua esperienza in nerazzurro, condita da ottime prestazioni nel girone nazionale di Coppa Italia dalla quale la squadra è uscita senza patire sconfitta. Solari ha glissato alla domanda su possibili altri giovani per la prossima stagione, per emulare quanto accaduto con Jebbar, “girando” virtualmente la domanda alla sua dirigenza.