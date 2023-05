Eccellenza, Cairese: al lavoro per Buttu o Fossati ma spunta l’idea Arturo Merlo

Tanti i nomi rivieraschi, tra cui quello di Pierluigi Lepore, sul taccuino della Cairese, club alla ricerca dell’allenatore che dovrà guidare la squadra a un campionato da protagonista. Le prime scelte sembrerebbero essere Fabio Fossati, sul quale potrebbe puntare forte anche l’Albenga, e Pietro Buttu, in uscita dal club ingauno. Altre piste sono aperte, ma l’ultima novità sarebbe un incontro entro la fine della settimana con mister Arturo Merlo, storico allenatore e bandiera dell’Acqui. In passato, anche una stagione da calciatore con i gialloblù.

Merlo e l’Acqui si sono separati due giorni fa. Al termine di questa stagione, la squadra ha chiuso al quinto posto in classifica nel Girone “B” dell’Eccellenza piemontese. L’allenatore classe 1960 ha allenato l’Acqui tra il 2012 e il 2015 conquistando la promozione in Serie D. È poi tornato nella stagione 2017 raccogliendo la squadra in Promozione. Ha conquistato l’Eccellenza al termine dell’annata 2019/20. Nel suo curriculum anche Bra, Villavernia, Calcio Tortona e Asti.

Curiosità. Arturo Merlo ha anche allenato la “nazionale” della Padania, squadra affiliata alla CONIFA. Si tratta di una federazione a cui si iscrivono formazioni che rappresentano territori senza riconoscimento internazionale.