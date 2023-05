E’ confermato, Annalisa Scarrone si sposa: le pubblicazioni nel Comune di Savona, le nozze quest’estate

Savona. Dai rumors alla conferma, la popolarissima cantante Annalisa Scarrone, di origini carcaresi ma che attualmente vive a Savona, convolerà a nozze in estate. La conferma nella pubblicazione di matrimonio nel comune di Savona.

Annalisa Scarrone, con alle spalle una lunga carriera musicale e un nutrito fans club ha deciso di fare il grande passo. Il fortunato promesso sposo è il manager 42 enne Francesco Muglia, vice presidente del settore marketing di Costa Crociere, padovano ma residente a Genova.

La nota cantante, che sta vivendo un nuovo momento di grande successo commerciale con l’ultimo brano ‘Mon amour’, dopo alcuni flirt e relazioni finite in una bolla di sapone, ha quindi deciso di convolare a nozze con il fidanzato Francesco Muglia. E’ il caso di dirlo, con questo ultimo ritornello, diventato già un tormentone (“Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”) Annalisa ci ha tratti in inganno, chi l’avrebbe mai detto che il passo per il matrimonio sarebbe stato così breve. Di lui, a parte la professione si sa davvero poco, ed è proverbiale la riservatezza della cantante.

L’atto di pubblicazione del comune di Savona però parla chiaro: i due fidanzati si sposeranno a breve in Liguria, in estate, anche se al momento non è nota la data, né se sarà un matrimonio civile o religioso. Tutto è ancora top secret.