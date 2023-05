Doria Nuoto Loano, pioggia di medaglie al Trofeo Sincro Liguria Primaverile Confsport

Chiavari. Domenica 7 maggio si è svolto a Chiavari il Trofeo Sincro Liguria Primaverile Confsport. Il Doria Nuoto Loano ha schierato ben 23 esercizi dalle bimbe dell’avviamento sincro alla categoria delle Assolute.

Una pioggia di medaglie per le bravissime atlete, alcune delle quali si sono cimentate per la prima volta in doppi e singoli.

Per le piccole 2016 dell’avviamento due gradini sul podio (terze le bimbe di Finale e prime quelle di Loano). Le allenatrici Fabiana Velizzone e Samantha Narice sono state molto soddisfatte.

Nella categoria Esordienti C il singolo (improvvisato in quanto malata la doppista Emma Luna) ha portato un ottimo secondo posto per Greta Gallo, terzo gradino del podio invece per il doppio (Elisa Cuomo e Celeste Mendola) capitanate da Beatrice Bonifacini che dopo le vesti di allenatrice si è calata subito poi in quelle di atleta.

All’esordio col singolo Giorgia Gallo categoria Esordienti B ha conquistato il primo posto sulle note di “Cenere” di Lazza canzone scelta proprio da lei.

Secondo posto per un’altra prima volta: il doppio di Anita Bassani e Agata Pace in completa sintonia al loro esordio.

E concludono in bellezza le Esordienti B col primo posto della squadra (Maria Laura Grappiolo, Carlotta Varaldo, Agata Pace, Giada Roccatagliata, Anita Bassani, Giorgia Gallo) sulle note di Aladdin.

Secondo posto per il singolo Esordienti A con una bravissima Elena Carrara e primo posto per il doppio di Letizia Dall’O e Viola Gattuso seguite sul secondo gradino del podio da un altro esordio, Beatrice Illiano e Rachele Rebagliati.

Altra doppietta per le squadre Esordienti A: sul gradino più alto Matilde Orso, Mirò Diotti, Cleo Vernice, Matilde Orso, Viola Barberi, Olivia Brunetto, Celeste Carobbi e Livia De Francisci e al terzo posto Caterina Colman, Viola Gattuso, Letizia Dall’O, Elena Carrara, Beatrice Illiano e Rachele Rebagliati.

Nella categoria ragazze secondo posto per il singolo di Maya Ordine che insieme a Giorgia Zanoni ottiene anche il secondo posto nel doppio seguite dal terzo posto di Matilde Marino e Beatrice Mino sulle note di Spiderman.

Terzo posto invece per la squadra composta da Sofia Iorgaciov, Rachele Totaro, Isabella Renda, Maya Ordine, Matilde Marino, Sofia Ghigliazza, Giorgia Zanoni e Beatrice Mino e quarta posizione per le bravissime “Mercoledì girls” Matilde Cascio, Ginevra Viola, Greta Burlando, Nina Rossi e Lavinia Sigaudo.

Infine nella categoria Juniores terzo posto per il singolo di Elena Razzaio e primo posto per Beatrice Bonifacini (categoria Assoluta).

Primo posto per il doppio di Chiara Miozzo e Gloria Burastero e secondo per le affiatate e collaudate Federica Marcante e Marta Cenere; prime invece Alessia Mascarino e Beatrice Bonifacini (categoria Assoluta).

Infine primo posto per le ragazze juniores Giada Delitala, Alessia Mascarino, Chiara Miozzo,Elena Razzaio e Gloria Burastero.

L’allenatrice e coordinatore del settore Rossella Guaraldi, insieme a Samantha Narice e Selena Burlando, si dicono orgogliose di tutte le conquiste delle loro atlete.

Prossimo appuntamento a Colle Val d’Elsa, in Toscana, dal 26 al 28 maggio per la categoria Juniores/Assoluti.

Giada Delitala, Chiara Miozzo, Alessia Mascarino, Gloria Burastero, Elena Razzaio