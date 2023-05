Dopo “Satelliti” e “A chi spetta il cuore?” il giovane albissolese Saverio Tessore presenta il suo ultimo singolo “Controluce”

Albissola Marina. Lo scorso anno ha partecipato al Goa Boa Festival di Genova, aprendo il concerto di Tananai e de La Rappresentante di Lista presso l’Arena del Mare. Stiamo parlando di Saverio Tessore, artista emergente di Albissola Marina, che si sta facendo largo nel panorama musicale italiano. A essere presentato ora il suo nuovo singolo, “Controluce”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Questo è il terzo brano pubblicato dal giovane talento savonese, dopo “Satelliti” e “A chi spetta il cuore?”. “Controluce” ha raggiunto la possibilità di essere incluso nella playlist editoriale Spotify “Anima R&B” con più di 10mila salvataggi. Tutte le canzoni scritte e composte da Saverio hanno influenze R&B, pop e indie.

“Controluce – spiega Saverio – è la metafora di qualcosa che vuole essere cambiato: cambiare un punto di vista, cambiare forma. La storia di due amanti che hanno bisogno di mettersi a nudo, sotto una diversa luce per capirsi e mettere in discussione ciò che non funziona nel loro rapporto. Nel ritornello sembra voler esserci un riscontro positivo in questo continuo ‘prendere e lasciarsi’. Dal testo infatti ‘Ma se ti guardo in controluce tu ritornerai da me’ quasi come una richiesta a voler stare bene insieme”.

La canzone è frutto di un “gioco” ideato dal produttore di Saverio, Edoardo Nocco, a voler farsi trasportare dalle proprie emozioni creando produzioni musicali sulla base di sensazioni istantanee.

Si tratta di una piccola “jam session” tra il cantante e il produttore durante la quale si sperimenta fino a trovare un punto in comune, tra testo e musica. Con Nocco il rapporto è forte, la musica di Saverio ha messo le radici proprio con lui nel 2020.

Ad oggi l’ultimo brano del 21enne albissolese sta ottenendo grandi risultati sulle piattaforme di ascolto e ora Saverio sta lavorando all’uscita di un nuovo singolo.