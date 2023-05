Domenica a Sassello nella chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice si ricorda Stefano Macciò e si festeggia la Madonna dei Partigiani

Sassello. Domenica 28 maggio a Sassello si terrà la Festa alla Madonna dei Partigiani. Non sarà solo l’occasione per celebrerà la ricorrenza che si ripete ogni anno dal giorno della sua inaugurazione, il 24 maggio del 1946, ma anche un momento per ricordare Stefano Macciò, il dipendente di TPL Linea mancato tragicamente l’8 febbraio a causa di un incidente mortale avvenuto al deposito di San Cristoforo a Savona.

Le celebrazioni si svolgeranno nella chiesetta votiva dedicata a Maria Ausiliatrice, altrimenti detta Madonna dei Partigiani, situata in località Montesavino a Sassello. La chiesetta fu costruita dalla famiglia Macciò, con l’aiuto di amici e vicini, per voto fatto alla Madonna e come ringraziamento per lo scampato pericolo corso dai figli in tempo di guerra.

Negli anni quaranta del secolo scorso la zona della Maddalena, frazione di Sassello, contava più di cinquecento abitanti, tra i quali molti giovani che, dopo l’8 settembre si erano dati alla macchia per sfuggire al reclutamento o erano entrati a far parte di gruppi partigiani.

I figli di Giambattista Macciò, Francesco e Benedetto (Cesco e Bino), riuscirono a non essere catturati nonostante i rastrellamenti. Fu proprio durante un’incursione a sorpresa che, Rosa, la madre dei due ragazzi riuscì a dare l’allarme in tempo per farli nascondere.

Dalle preghiere alla Madonna per salvare la vita ai figli nacque il desiderio di erigere, a guerra finita, una cappella votiva dedicata a Maria Ausiliatrice. La chiesetta fu inaugurata il 24 maggio 1946 a poco più di un anno dalla fine della guerra. Da allora ogni anno la devozione richiama una folla di fedeli, soprattutto della zona, che nell’occasione si incontrano per la festa alla Madonna dei Partigiani.

Sarà questa l’occasione per scoprire un bellissimo luogo panoramico immerso nel verde, dove nel pomeriggio si potrà gustare una merenda all’aria aperta. Alle 15,30 ci sarà invece un momento di preghiera che permetterà di ricordare Stefano Macciò, che a questa chiesetta era particolarmente legato e che tanto tempo le ha dedicato per curarne la manutenzione e l’abbellimento.