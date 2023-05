Distilo assente al Cal, la maggioranza: “Senza umiltà e decoro, si dimetta”. Lui lascia l’aula: “Superato il limite”

Albenga. Una mozione presentata dalla maggioranza contro il consigliere Diego Distilo, discussa a porte chiuse e a microfoni spenti, ha letteralmente acceso il consiglio comunale di Albenga, non certo nuovo a momenti ad alta tensione.

E la seduta di questa sera (22 maggio) non ha fatto eccezioni, con il presidente del consiglio che ha letteralmente abbandonato l’aula prima ancora che la discussione entrasse nel vivo, affermando che “l’aula del consiglio non è certo un’aula di tribunale”.

Andiamo con ordine. Tutto, come detto, è nato da una mozione firmata dal sindaco Riccardo Tomatis e dai consiglieri Giorgio Cangiano, Raiko Radiuk, Mirko Secco, Ilaria Calleri, Cristina Garello, Emanuela Guerra, Martina Isoleri, Vincenzo Muni, Claudia Ramò e Camilla Vio, avente ad oggetto “l’assenza di Distilo alla seduta del Consiglio delle Autonomie Locali liguri (Cal)” e la “mancata delega al sindaco o altro membro della giunta ingauna”.

Al centro dell’incontro “incriminato” (lo scorso 21 aprile) c’era il nuovo Piano Sociosanitario e le relative osservazioni, ma il presidente del consiglio di Albenga non era presente. Questo il motivo della mozione presentata dalla maggioranza, in cui la stessa ha apertamente accusato Distilo di “non esercitare i suoi doveri istituzionali e soprattutto di non volere ed essere in grado di rappresentare Albenga e i suoi cittadini nelle sedi in cui si è chiamati a discutere tematiche importanti come quella del futuro dell’ospedale e del Piano Sociosanitario”.

E ancora di “non avere nemmeno l’umiltà e il decoro istituzionale per comprendere l’importanza di delegare altro membro dell’amministrazione comunale a rappresentare gli interessi di tutta la cittadinanza, unica ragione per cui è stato eletto dagli stessi cittadini”.

Parole mal digerite, per usare un eufemismo, da Distilo che, ribadendo a più riprese che “il consiglio comunale non è un tribunale”, ha abbandonato momentaneamente l’aula per poi fornire la sua versione una volta sbollentati gli animi.

“Ho accettato, nel mio ruolo di presidente del consiglio, di portare questa mozione solo perché riguarda la mia persona, – ha spiegato Distilo. – Se un documento del genere, scritto in quel modo, fosse stato indirizzato a qualunque altro membro del consiglio, di maggioranza o minoranza, non avrei mai accettato. Il consiglio non è un tribunale e non deve entrare nel merito di eventuali assenze, in questo caso addirittura dando giudizi personali di umiltà, moralità e decoro. Sono sempre stato critico, ma non mi sono mai permesso di dare giudizi sul decoro di giunta e consiglieri. Questa volta la maggioranza è andata davvero oltre: avrebbero dovuto formulare una mozione politica e ne avremmo discusso senza problemi, ma senza entrare nel merito di giudizi personali”.

Sul motivo dell’assenza al Cal: “Ero già uscito anche sui giornali esprimendo il mio voto contrario e il giorno in cui si è riunito il Consiglio della Autonomie Locali mi trovavo a Milano, in concomitanza con il Salone del Mobile, per un impegno di lavoro. Nonostante questo, sono comunque rimasto in contatto diretto e costante con il presidente Olivieri, a cui avevo già comunicato sia la mia posizione che i motivi dell’assenza”.

Infine, un passaggio anche sulla “mancata delega al sindaco o altro membro della giunta”: “Il ruolo nel Cal non spetta al Comune di Albenga, ma a Diego Distilo: sono stato nominato personalmente. Non si tratta, quindi, di rappresentare l’ente in questo caso, ma la mia persona, pertanto non mi sento assolutamente di delegare il sindaco o altri membri della maggioranza in caso di mia assenza. Non mi sento certo rappresentato da loro, quindi credo la mia scelta sia più che logica e comprensibile”, ha concluso Distilo che, se ancor vi fossero dubbi, ha respinto senza mezzi termini la richiesta di dimissioni.

Ma la maggioranza, che ha definito “sbagliato che il presidente del consiglio sia uscito durante la discussione della mozione che lo riguardava” perché “in realtà non si sono messe in discussione osservazioni di carattere personale ma il suo ruolo nella commissione Cal”, ha ribadito ancora: “É gravissimo che Distilo non abbia partecipato ad una riunione così importante soprattutto dopo il lavoro che abbiamo fatto sul tema sanità. Un lavoro durato mesi, che ha portato all’approvazione all’unanimità in consiglio comunale di un ordine del giorno sulla base del quale abbiamo presentato le osservazioni che lui non ha ritenuto di portare al Cal”.

“Non mettiamo in dubbi eventuali impegni personali del Presidente Distilo, ma avrebbe dovuto per lo meno delegare qualcuno, a maggior ragione su un argomento così importante”, hanno concluso.

Alla fine è arrivato il voto favorevole e compatto della maggioranza sia alla mozione che alla sfiducia. Sul lato minoranza, invece, si é registrato il silenzio durante tutta la discussione di Eraldo Ciangherotti (Forza Italia) e Cristina Porro (Lega), che hanno votato contro, e l’astensione al voto di Riccardo Minucci (Azione) e Roberto Tomatis (Fratelli d’Italia).