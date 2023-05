Digitalizzazione delle pubblica amministrazione, Savona è tra i peggiori Comuni in Italia

Savona. Il 2023 è l’anno dell’avvio effettivo dei progetti per la digitalizzazione degli enti locali nell’ambito del Pnrr, una partita che vale 1,9 miliardi di euro. Ma quanto sono pronti i Comuni italiani a questa sfida? Secondo una ricerca realizzata da FPA per Deda Next che è stata presentata al Forum PA 2023, la maggior parte hanno una buona maturità digitale, mentre un quarto di loro è sotto la sufficienza. E tra i peggiori c’è anche Savona.

L’indagine, giunta alla sua quinta edizione, si basa su tre aspetti: l’offerta online di servizi (Digital public services), l’integrazione dei sistemi comunali con le piattaforme nazionali (Digital PA) e l’attivazione di strumenti di trasparenza, informazione e interazione digitale (Digital Openness). Questi parametri sono stati utilizzati per elaborare una classifica dello stato di maturità digitale delle 110 amministrazioni capoluogo del Paese, il tutto tenendo in considerazione che ora gli enti sono chiamati ad attuare i vari progetti di digitalizzazione.

Come detto, in questo senso, molti Comuni italiani sono preparati: 32 amministrazioni (su 110 totali) hanno un alto livello di maturità digitale e altre 52 medio-alto, evidenziando un buon livello di digitalizzazione rispetto agli standard definiti dal Pnrr. La classica è guidata da Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Cremona, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Massa, Milano, Modena, Monza, Padova, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Reggio–Emilia, Rimini, Roma Capitale, Rovigo, Siena, Trento, Verbania, Verona e Vicenza.

Ci sono poi altri 26 Comuni capoluogo che risultano in ritardo: 3 hanno un indice “basso” (Chieti, Foggia e Agrigento), mentre 23 “medio-basso. Tra quest’ultimi c’è Savona, insieme a Avellino, Benevento, Brindisi, Carbonia, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Fermo, Frosinone, Gorizia Grosseto, Isernia, Latina, Lucca, Macerata, Potenza, Sondrio, Teramo, Terni, Trani e Trapani.

“Dal punto di vista progettuale le pubbliche amministrazioni italiane sono sostanzialmente promosse, (il 75% è pronto) – spiega il ceo di Deda Next Fabio Meloni – ora si passa alla seconda e fondamentale fase: l’attuazione. Serve grande concentrazione da parte delle amministrazioni e di tutti i partner privati che, come noi, si sono preparati investendo in soluzioni e competenze perché vogliono e hanno la responsabilità di accompagnarle nell’esecuzione della progettualità. Insomma serve un deciso cambio di passo nella capacità di gestione e realizzazione di progetti complessi per evitare il rischio di disperdere l’ingente mole di risorse e di sprecare un’occasione unica per ridisegnare in chiave digitale le amministrazioni comunali”.