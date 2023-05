Diga di Genova, Salvini tra fischi e applausi. Grido di aiuto dei lavoratori del porto: “Qui moriamo di fame”

Genova. Prima i fischi, poi gli applausi. Mentre andavano in scena le celebrazioni per la partenza dei lavori della nuova diga con Matteo Salvini, protagonisti davanti a Palazzo San Giorgio sono stati i lavoratori somministrati del porto di Genova che hanno contestato il ministro delle Infrastrutture per poi stringergli la mano al termine di un incontro riservato.

Si tratta di 75 precari della Culmv, operanti nei principali terminal, che chiedono da tempo di essere stabilizzati. La trattativa va avanti da quattro anni, il precariato, per alcuni di loro, da sette. “Il vostro porto cresce ma 75 famiglie muoiono di fame”, lo striscione esposto davanti alla sede dell’Autorità portuale.

“Salvini, vieni a parlare con noi!”, hanno urlato i portuali fischiando il ministro al suo arrivo. Poi, dopo la cerimonia istituzionale, il vertice a palazzo. E alla fine sono scattati gli applausi. “Ci prendiamo una settimana di tempo”, ha detto Salvini stringendo le mani ai camalli che hanno precisato: “Non si tratta di una polemica politica”.

Il presidio è stato organizzato dai sindacati Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Liguria che dal 26 aprile scorso hanno proclamato lo stato di agitazione. Il primo a incontrarli era stato il sindaco Marco Bucci che è tornato a proporre la soluzione di inserire i precari nell’organico di alcune partecipate. “I posti ci sono, partecipate ai concorsi”, ha ripetuto il primo cittadino ma i lavoratori hanno fatto presente che in molti casi è difficile avere i requisiti per partecipare alle selezioni.

La nuova diga potrebbe rappresentare un’ulteriore occasione per loro. “Dopo anni di precariato – dice uno dei delegati, Luca Galeno – noi chiediamo un’assunzione nel porto oppure una proposta di lavoro dignitosa, perché alcuni di noi hanno fatto otto mesi con 50 euro di busta paga, qui si dice che Genova sarà uno dei porti protagonisti d’Europa ma non si riescono ad assumere 75 persone”.