Dematteis regala la Coppa Italia alla Carcarese: “Aggressivi per 120 minuti”

La Carcarese compie l’impresa. La formazione biancorossa conquista la Coppa Italia riservata alle squadre liguri da neopromossa. Un successo ottenuto al termine di una partita tiratissima contro il Golfo Paradiso, squadra di rango che ha vinto il Girone “B” della Promozione e che il prossimo anno giocherà in Eccellenza.

La vittoria per 1 a 0 della squadra di mister Loris Chiarlone è arrivata al 27′ minuto dei tempi supplementari grazie a Luca Dematteis. Il centrocampista, subentrato, ha trovato il tap in vincente a seguito di una respinta del portiere Cammarota.

“Per me è una grandissima emozione che fatico a esprimere a parole. Portare due pullman da Carcare ad Arenzano è una bella soddisfazione per me e per tutta la Carcarese. Siamo stati aggressivi dal primo minuto fino al 120esimo. Ora andiamo a festeggiare!”, ha commentato il match winner.