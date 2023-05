Dal Comune alla Provincia alla Regione, Angelo Vaccarezza celebra 35 anni da amministratore: “12784 volte grazie”

Dedico quasi quotidianamente qualche riga sui miei canali sociali ai ricordi.

Perché sono proprio loro la fonte a cui attingere quando se ne sente la necessità.

Oggi sono orgoglioso di poter scrivere che il ricordo riguarda il sottoscritto.

Il 29 Maggio del 1988, trentacinque anni fa, infatti venivo per la prima volta eletto a una carica pubblica.

Una sfida iniziata con due amici d’infanzia, Massimo Telese e Marco Vignola, che in quel momento ancora non sapevo sarebbe diventata la mia vita.

Da allora, grazie al vostro sostegno e al vostro consenso sono stato eletto 5 volte nella mia Loano che ho avuto il privilegio di amministrare per due volte come Sindaco, 4 volte in Provincia di cui sono stato l’unico Presidente di centrodestra eletto a suffragio universale, e 2 volte qui in Regione.

Ho cercato, negli anni, di essere presente sul territorio al di là degli eventi istituzionali legati alle mie cariche; ho girato in lungo e in largo la mia provincia, incontrato tantissime persone: spero di essere riuscito a trasmettere l’amore per questa terra aspra e spesso di difficile gestione, ma meravigliosa e ricca di potenzialità.

Condensare tutti i ricordi in poche righe è naturalmente impossibile.

Per questo desidero con queste parole, ringraziare tutti voi che negli anni mi avete dato fiducia.

Tutti voi che ci siete stati sempre, soprattutto, nei momenti più difficili: non è stato sempre facile, ma nemmeno negli episodi più difficili ho pensato di mollare.

12784: questo il numero dei giorni che ho dedicato alla mia terra, a volte sacrificando qualcosa, a volte nascondendo stanchezza e sconforto, perché l’obiettivo era più forte di qualunque imprevisto.

Sono caduto e mi sono rialzato e questo anche grazie al calore e alla vicinanza che ho sentito da moltissimi di voi in uno dei momenti più complicati della mia vita, nel 2021.

Ho la fortuna di avere intorno a me persone meragliose che mi hanno supportato ogni mia scelta; devo molto anche a loro.

Sono insomma un uomo molto grato per tutto quello che ho avuto dalla vita che mai come oggi, considero un dono.

Continuerò in futuro, a lavorare ed essere presente per il mio territorio, con lo stesso impegno, con la stessa passione che mi hanno condotto fino a qui.

Per i liguri, per la Liguria: C’ERO, CI SONO, CI SARÒ.

Angelo Vaccarezza