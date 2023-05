Dal 26 maggio in radio “Rub’ al-Khali”, il nuovo singolo del cantautore savonese Marco Elba

Savona. Dal 26 maggio in radio il nuovo singolo Rub’ al-Khali del cantautore savonese Marco Elba. Un brano estremamente suadente e ballabile, dal sound coinvolgente. Già dal titolo la canzone, sia con il testo sia con la musica, strizza l’occhio alle atmosfere medio orientali e catapulta l’ascoltatore in un viaggio accattivante tutto da vivere sotto il sole del deserto.

Il Rub’ al-Khali, da cui il titolo del brano, è il più grande deserto di sabbia del mondo. Ma non solo: è anche il sito più ricco di petrolio del mondo. Da qui nasce la top line del ritornello “Tu sei il mio Rub’ al-Khali, la benzina del mio mondo più che nel Rub’ al-Khali”. Il brano parla infatti d’amore e di come la persona amata possa essere lo “scrigno” di tutte le cose più belle e preziose che esistono e che mettono in moto il mondo, così come il Rub’ al-Khali racchiude il più grande giacimento esistente della sostanza più preziosa che alimenta il pianeta.

“Rub’ al-Khali” fa parte di un progetto in corso d’opera che ha cominciato a prendere forma a metà 2021 e che ha iniziato a vedere la luce nel dicembre 2022 con “Hit invernale” e poi con “XN”, brani che hanno ricevuto un ottimo feedback da parte di pubblico e critica, come testimoniano anche i vari premi vinti.

“Quando sento di aver qualcosa da dire mi metto al pianoforte e il resto viene da sé. È cosi che nascono i miei brani. Le mie canzoni sono parti di me, il mio riflesso più vero. Dico sempre che riesco a esprimermi meglio attraverso una canzone piuttosto che con mille parole. Due anni fa ho iniziato a muovere i primi passi come producer e attualmente produco e suono io i miei pezzi. Non fermarsi solamente a scrivere e comporre una canzone, ma cucirle addosso l’abito attraverso la produzione, è davvero divertente e ancor più gratificante”, ha commentato Marco Elba.

Il pezzo è stato scritto e composto da Marco Elba, prodotto con Andrea Girgenti. Mix e master di Bruno Bogliolo.