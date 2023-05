“Da lunedì senza segnale sul cellulare e l’operatore non risolve il problema”: rabbia per gli abitanti di Segno

Vado Ligure. Da quasi una settimana senza linea telefonica mobile. C’è tanta rabbia nei clienti Tim e Coop Voce residenti a Segno che da lunedì (15 maggio) non possono più utilizzare il loro cellulare quando si trovano nella frazione vadese.

“Il segnale è completamente sparito intorno alle 12 di lunedì scorso – spiega un ragazzo che abita on quella zona – Mi sono così allontanato per poter chiamare il servizio clienti, da casa era impossibile. Mi hanno detto che avrebbero verificato e, alle mie telefonate successive, hanno ammesso che c’era un problema. Mi hanno detto che l’avrebbero risolto entro martedì sera. Mi hanno anche invitato a richiamare nel caso la situazione non fosse risolta. Da quel momento, però, non hanno fatto altro che rimpallarsi da un operatore all’altro: è successo a me, come ad altre persone che hanno provato a contattarli per la stessa questione”.

“La mancanza di segnale – continua – è dovuto ad un problema al ricevitore che si trova sul Bric Colombino, nei primi giorni la linea era completamente assente, ora ogni tanto ritorna, ma è molto debole e non costante. Prima invece prendeva sempre al massimo. È un grande problema per tutti, soprattutto per coloro che non hanno più una linea fissa, in questo caso rimangono completamente isolati. E non è giusto: i guasti posso capitare, ma si devono riparare”, conclude il vadese.