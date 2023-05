Coppa Len, Andrea Filadelli ottimo secondo nella tappa di Piombino

Piombino. Un vero e proprio festival del fondo italiano la seconda tappa della Coppa Len, svoltasi a Piombino, che conferma lo strapotere del movimento tricolore. Gli azzurri occupano cinque posti sul podio sui sei a disposizione.

Nella 10 km maschile vince il campione europeo Domenico Acerenza (tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli e allenato da Fabrizio Antonelli) in 1h51’43″7; subito dietro all’argento iridato di Budapest 2022 ci sono il giovane Andrea Filadelli (tesserato per Marina Militare e Superba), seguito da Simone Menoni in 1h51’45″2, che in volata regola Ivan Giovannoni (tesserato per Esercito e Aurelia Nuoto e allievo di Roberto Marinelli) e Mario Sanzullo (tesserato per Fiamme Oro e CC Aniene e da novembre preparato da Antonelli) terzi ex aequo in 1h51’45”6.

Eccellente, quindi, la prestazione di Andrea Filadelli. Il nuotatore di Cisano sul Neva, cresciuto nella piscina di Albenga, ora si allena a La Spezia, seguito dall’allenatore Simone Menoni.

La gara. Primo giro con il gruppo compatto e in testa lo spagnolo Garach, seguito da Paltrinieri, Acerenza, Manzi e Filadelli. Seconda tornata che non muta più di tanto le posizioni: Garach comanda poi Paltrineri, Filadelli che risale un paio di posizioni, Acerenza, Manzi e i giovani Dalu e Caso. Ritmi che si abbassano al passaggio a metà gara con Garach sempre al comando, tallonato dagli azzurri e dal polacco Wozniack: gruppo dei migliori composto da trentacinque atleti in appena quindici secondi. A metà del quarto giro si ritira per problemi fisiologici Gregorio Paltinieri. Aumentano i ritmi Andrea Filadelli e Andrea Manzi che guadagnano una manciata di secondi su Acerenza, Giovannoni, Caso e l’olandese Schouten: il gruppo dei migliori si riduce a venti atleti.

Poi risale Acerenza che, dopo una gara tattica e sorniona, ingrana le marce dall’ottavo chilometro e si mette in testa al gruppo, con Filadelli e Manzi in scia. In avvio di sesto giro Acerenza mette la gambata delle giornate belle e sfilaccia il gruppo roditto a una decina d’atleti. Il campione europeo prende leggero margine a duecento metri dall’arrivo e tocca davanti a tutti; alle sue spalle un ottimo Filadelli che in volata regola Giovannoni e Mario Sanzullo terzi ex aequo, e Manzi che perde un paio di bracciate proprio al momento del tocco della piastra.

Nella prova femminile vittoria allo sprint la francese Oceane Cassignol (bronzo europeo nella 5 km a Budapest 2020) in 2h02’05″6; alle spalle della transalpina ci sono la vicecampionessa europea Ginevra Taddeucci (tesserata per Fiamme Oro e CC Napoli, preparata da Giovanni Pistelli) in 2h02’07″6 e Barbara Pozzobon (tesserata per Fiamme Oro ed Hydros e allenata da Barbara Bertelli) in 2h02’07″8. Quarta, alla seconda gara ufficiale dopo due anni di stop, una strepitosa Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto) in 2h02’08″1.

Al via erano in 113 (74 maschi e 39 femmine) in rappresentanza di 17 nazioni. Si è gareggiato senza muta, temperatura dell’acqua 18.8° gradi, con vento di scirocco intorno ai 15 nodi, che ha reso il mare leggermente increspato, e una leggera pioggia in chiusura. A fare da cornice a tutto ciò la meravigliosa Piazza Bovio di Piombino e alle spalle degli atleti l’Isola d’Elba e l’incantevole Monte Cristo. Percorso di un 1.6 km ripetuto sei volte.

Dopo le prove di Eilat, in Israele, e Piombino, la Coppa Len proseguirà nel prossimo fine settimana a Golfo Aranci, in Sardegna, dove Andrea Filadelli proverà ancora a dire la sua nella lotta per il podio.

Andrea Filadelli in gara

Andrea Filadelli sul podio

La premiazione