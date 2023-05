Coppa Italia, la Carcarese fa la storia: batte il Golfo Paradiso e vince il titolo

CARCARESE – GOLFO PARADISO 0-0 (1-0 d.t.s)

33’ È finita! CARCARESE CAMPIONE!

32’ Punizione per la Golfo, anche il portiere genovese in area: ma Giribaldi blocca, è l’ovazione del pubblico

29’ Gioco fermo per qualche incomprensione con i tifosi della Carcarese, richiamati dall’arbitro

27’ GOOOOOOOOOL! Dematteis la sblocca: cross di Moretti, Basso di testa, devia Cammarota. Sull respinta il neo entrato biancorosso la butta dentro

26’ Lascia il campo Bonifacino, entra Zizzini

24’ Lancio di Spozio dalla propria metà campo per Brignone che si trova a campo aperto, ma il guardalinee alza la bandierina. Grandi proteste dagli spalti

17’ Massaro dalla destra per Corsini che davanti alla porta colpisce da terra: la sua conclusione deviata in angolo dal difensore

Partono gli ultimi 15, esce tra gli applausi Alò, al suo posto Dematteis

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

15’ Fine primo tempo supplementare, ancora 0-0

12’ La Carcarese risente della stanchezza, tante ingenuità a centrocampo

10’ Alò riceve al limite, si gira e calcia: palla alta

8’ Brivido per i tifosi biancorossi: cross di Malatesta, capitan Massari aggancia in area e calcia sicuro, perfetto l’intervento di Manfredi che si oppone

6’ Velati ci prova dalla distanza, ma calcia alto

4’ Cambio Carcarese: Canaparo lascia il posto a Basso

3’ Bertoni per Gavarone sulla sinistra, cross sul secondo palo dove Canaparo non ci arriva di un soffio. Che occasione!

Via all’ultima mezz’ora di gioco

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

49’ Finisce 0-0, si va ai supplementari

48’ Punizione dalla destra di Brignone sul secondo palo: svetta Croce, ma la sua incornata è fuori misura

46’ Brignone calcia sul primo palo, Cammarota si distende e manda sull’esterno della rete

45’ 4 minuti di recupero, se la partita non si sbloccherà si andrà ai supplementari

43’ Altra occasionissima per i biancorossi: con Bertoni che dalla destra serve un cross perfetto in area piccola, ma Mancgini salva i genovesi, anticipando Brignone e mettendo sul fondo

41’ Ammonito Bertoni, falloso su Corsini

39’ Altro cambio Golfo: Mangini rileva Cerrone

36’ Grande occasione per la Carcarese: Canaparo allarga sulla destra per Alò che crossa al centro dell’area ma Brignone disturbato dal difensore non riesce a colpire bene e Cammarota fa suo il pallone

35’ Lancio sul secondo palo, colpisce al volo Corsini: palla sull’esterno della rete

32’ Esce uno zoppicante Avellano, al suo posto Oucif

31’ Squillo della Golfo: con la conclusione angolata di Corsini, ma Giribaldi si distende e manda in angolo

29’ Azione insistita della Carcarese che si conclude con il tirocross di Canaparo, su cui Cammarota ci mette i guantoni: arbitro fischia il fuorigioco. Nella ripresa è la Carcarese a fare la partita

28’ Ammonito Scotto, falloso su Canaparo

26’ Entra Scotto per Marrale

25’ Crampi per Bianchi, al suo posto entra Gavarone

21’ Ammonito Monticone

20’ Cross di Moretti dalla destra, in area sponda di Bianchi per Alò che dal limite calcia di prima, ma non impatta bene: palla sopra la traversa

19’ Primo cambio Golfo: entra Velati per Viola

18’ Ammonito per proteste mister Foppiano

17’ Canaparo va via sulla destra, serve il pallone al limite a Brignone, ma il suo controllo non è perfetto e la difesa spazza

10’ Per ora solo mister Foppiano pensa ai cambi: si scalda Velati. Tutti in panchina invece i biancorossi

7’ Spozio recupera palla sulla trequarti e serve Brignone che entra in area e lascia partire sinistro: Cammarota da terra blocca sicuro

2’ Corner di Spozio, Croce svetta e colpisce di testa: palla sul fondo

1’ Via alle ripresa, nessuna sostituzione

SECONDO TEMPO

47’ Finisce il primo tempo. 0-0

45’ 2 minuti di recupero

38’ Punizione di Brignone di poco sopra la traversa

36’ Foppiano colpisce al volto Canaparo in volata, l’arbitro lo grazia con il giallo. Punizione dal vertice destro dell’area per la Carcarese

35’ Tacco di Bianchi per Brignone che calcia, conclusione deviata dalla difesa, fuori di pochissimo

33’ Verticalizzazione di Avellano per Corsini sulla destra, il 10 genovese crossa, Giribaldi blocca in due tempi sul primo palo. Dopo un buon inizio dei biancorossi, ora i levantini diventano più aggressivi

32’ Cross di Marrale dalla destra per Corsini che in area si gira e prova a calciare, ma Croce è bravissimo ad intercettare la sfera

30’ Corsini calcia dal limite, palla sopra la traversa

28’ Corner per il Golfo, in mischia un giocatore levantino colpisce di testa, Giribaldi blocca. Brivido

25’ Ammonito Bonifacino per trattenuta su Corsini

20’ Brovida si stende a terra, non ce la fa. Al suo posto entra Canaparo

17’ Cross di Corsini dalla linea di fondo, Croce manda in angolo il pallone diretto a capitan Massaro

14’ Spozio verticalizza per Brignone sulla fascia destra, Brignone anticipa il difensore, ma l’assistente alza la bandiera per fuorigioco

13’ Brovida ci prova: rientra in campo

11’ Lancio per Brovida sulla destra, il numero 11 si ferma probabilmente per un problema muscolare. Esce dal campo per essere medicato e valutare le sue condizioni

10’ Alò per Bertoni che dal limite calcia di prima intenzione sul primo palo, conclusione di poco a lato

7’ Filtrante di Brovida per Brignone che a tu per tu con Cammarota calcia da terra, il portiere in uscita devia, la palla rimane lì, ma la difesa spazza

5’ Prova a sfondare Brignone, ma viene fermato al limite dell’area piccola: timide proteste biancorosse per un presunto fallo

3’ Mancino di Brovida dalla distanza, troppo debole per impensierire Cammarota

Si parte alle 19:32

Arenzano. Prima finale della storia per la Carcarese che in Promozione non era mai riuscita ad arrivare fino all’ultimo atto. E questa sera avrà l’occasione di portare a casa il titolo. Se e solo se riuscirà a battere l’armata del Golfo Paradiso.

Le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Gambino, il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30, arbitraggio affidato a El Mahdi El Bouazaoui della sezione di Chiavari.

Il pubblico è quello della grande occasioni, centinaia i tifosi biancorossi che sono giunti ad Arenzano per sostenere la squadra di Chiarlone grazie ai due pullman regalati dalla società e alle tante macchinate organizzate.

Ma per i valbormidesi non sarà un compito facile, seppur in questa competizione non hanno sbagliato un colpo e sono riusciti ad imporsi anche su formazioni di alto livello, come Pietra Ligure e Praese. E anche oggi l’avversario da battere non è da meno: il Golfo Paradiso, infatti, ha dominato il girone B di Promozione, laureandosi campione con ben 8 punti di vantaggio sulla seconda Sammargheritese e, dopo avere ceduto ai rigori il titolo regionale al Pietra Ligure, vuole sicuramente chiudere questa stagione con un’altra soddisfazione.

Ma la difficoltà della sfida non preoccupa la neo promossa Carcarese che in campionato ha dimostrato di poter battere chiunque e, soprattutto con le big, ha fatto vedere il suo miglior gioco. L’esito quindi non è per nulla scontato.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti, Croce, Spozio, Manfredi, Alò, Bertoni, Bianchi, Brignone, Brovida. A disp. Delfino, Basso, Freccero, Briano, Gavarone, Dematteis, Zizzini, Canaparo, Revello. All. Loris Chiarlone

GOLFO PARADISO: Cammarota, Avellano, Foppiano, Malatesta, Cerrone, Beninati, Marrale, Viola, Massaro, Corsini, Monticone. A disp.: Bagnato, Mangini, Scotto, Velati, Oucif, Brema, Bortolini, Vago, Aprile. All. Mauro Foppiano

ARBITRO: El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari

ASSISTENTI: Viktor Trajanovski di Novi Ligure e Simone Colella di Imperia