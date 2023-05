Coppa del Mondo UCI: Vado Gateway tra i main sponsor insieme a WiMe

Finale Ligure. Manca davvero pochissimo alle gare di Coppa del Mondo UCI di Enduro e Marathon della Finale Outdoor Region che andranno in scena dal 2 al 4 giugno a Pietra Ligure e Finale Ligure, coinvolgendo con i percorsi di gara i comuni di Bardineto, Bergeggi, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Giustenice, Magliolo, Mallare, Orco Feglino, Quiliano, Rialto, Spotorno, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Vezzi Portio.

Davvero una grande partecipazione del territorio della Finale Outdoor Region per questi due importanti eventi sportivi, ma anche delle aziende che hanno deciso di supportare l’organizzazione.

Con estremo piacere la Finale Outdoor Region Sport & Events annuncia l’ingresso tra i propri main partner di Vado Gateway, società che gestisce il nuovo Container Terminal di Vado Ligure e che ripone grande attenzione nei confronti del territorio sostenendo con il proprio contributo numerosi progetti destinati a famiglie, giovani, scuole, associazioni ed eventi sportivi. Vado Gateway è un sistema portuale moderno e unico nel suo genere in Italia a servizio delle Compagnie di Navigazione e degli operatori logistici. L’infrastruttura situata a Vado Ligure, che quest’anno ospita circa il 30% del percorso della Coppa del Mondo Marathon, comprende il nuovo Container Terminal deep-sea e l’adiacente Reefer Terminal, il più grande hub del Mediterraneo per la logistica della frutta.

“Siamo davvero felici di sostenere una manifestazione sportiva così importante e prestigiosa per il nostro territorio quale la prossima tappa della Coppa del Mondo UCI Marathon organizzata dalla Finale Outdoor Region Sport & Events” commenta Paolo Cornetto, amministratore delegato di Vado Gateway.

“Tra i numerosi ambiti territoriali che supportiamo – prosegue Cornetto – lo sport occupa da sempre una posizione di riguardo per il suo fondamentale ruolo sociale e di formazione e per i valori che trasmette. Appuntamenti come questo testimoniano l’attrattività della nostra terra per eventi sportivi di assoluto livello internazionale ed è per noi motivo di soddisfazione contribuire alla realizzazione di eventi che promuovono Vado Ligure e la provincia savonese nel mondo”.

Da anni al fianco dell’organizzazione delle tappe Enduro World Series, anche per la Coppa del Mondo WiMe ha confermato il proprio sostegno, garantendo connessione internet super veloce e performante necessaria per i tanti media presenti all’evento e per tutte le funzioni gara. WiMe nasce nel 2012 a Pietra Ligure e opera come Internet Service Provider e Wireless Internet Service Provider. L’azienda offre servizi di connessione Internet in fibra ottica e banda ultralarga oltre a servizi e impianti di videocitotelefonia digitale, Wi-Fi, videosorveglianza e controllo accessi professionali per privati, aziende, grandi strutture ricettive e pubbliche amministrazioni.

Mirco Vignone, titolare WiMe: “Siamo fieri di essere ed essere partner da ormai lungo tempo di questi eventi sportivi che valorizzano il nostro territorio. Siamo certi che questo tipo di collaborazioni, che nascono prive di interessi economici, abbiano dato un forte slancio al Finalese portando alla innegabile crescita di tutte le parti coinvolte”.

Già partner negli anni passati, hanno rinnovato il proprio sostegno anche Fratelli Orsero, Acqua Calizzano e Salumificio Chiesa, importanti aziende alimentari del territorio che offriranno i propri prodotti per i ristori lungo i percorsi delle gare enduro e marathon, per i pacchi gara e per il pasta party finale degli atleti e per i pasti dello staff locale e dello staff UCI/Warner Bros Discovery, che avranno così modo di gustare prodotti di altissima qualità.

Queste importanti partnership testimoniano il valore dell’integrazione tra il turismo outdoor ed il comparto produttivo del territorio, il quale, anche se non collegato direttamente ai servizi turistici, supporta gli eventi della Finale Outdoor Region riconoscendone il grande valore promozionale per la collettività.

A tutte queste aziende va un sentito ringraziamento da parte dell’organizzazione della Finale Outdoor Region Sport&Events.

Tutte le informazioni sull’evento qui.