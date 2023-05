Confidarsi e comprendere

“Il secondo consisteva nel dividere ciascuna difficoltà che stessi esaminando in tante piccole parti quante fosse possibile e necessario per giungere alla miglior soluzione di essa” recita il secondo punto della tetralogia elaborata da Cartesio nel suo “Discorso sul metodo” pubblicato nel 1637, testo che diverrà il manifesto del moderno razionalismo. Con una piroetta temporale vertiginosa mi accosto al XX secolo riflettendo sull’idea freudiana di affrontare le più profonde patologie psichiche ricorrendo a una relazione verbale tra il terapeuta e il paziente. Credo si possa riconoscere un intimo presupposto logico comune alle due prospettive, seppur così lontane nel tempo e negli intenti, che ben si collochi nell’ottica delle nostre riflessioni nelle quali l’alta filosofia scende fra le vicende private del tuttigiorni di ognuno per riprendere slancio verso vette inattese, almeno, questo è l’intento. Torniamo ai due giganti del pensiero. Nel “Discorso” René Descartes presenta il suo Metodo basato su quattro momenti che sintetizzo in quanto, come mi sembra appaia chiaro dall’incipit, non è la sua gnoseologia che ci interessa. Primo: fondare il passo su certezze evidenti (credo sia piuttosto opinabile ma, come detto, non lo argomento in questa sede); secondo: riportato in apertura, si tratta del momento di analisi, di scomposizione, la fase in cui l’oggetto viene smontato nei suoi costituenti elementari, insomma ridotto all’atomo; terzo: è il momento di sintesi, di ricomposizione, dell’assemblaggio di tutti i costituenti fino a ricomporre l’unità di partenza; quarto: verificare di non aver trascurato e omesso nella fase ricompositiva nessuno dei costituenti elementari del tutto. Bene, a questo punto è necessario esplicitare quale intima relazione connetta il metodo cartesiano a quello psicanalitico.

Come suggerisce Fromm in “Dalla parte dell’uomo”, “l’uomo è l’unico animale per il quale la sua stessa esistenza è un problema che deve risolvere”. Già questo ci chiarisce che un problema non è tale in sé, ma solo nel momento in cui lo diviene per il soggetto che lo vive in quella modalità. Notazione apparentemente pleonastica ma di profondo valore in questo contesto e non solo, insomma, ciò che per qualcuno, in un determinato tempo e spazio, può essere un problema angosciante, nello stesso spazio tempo potrebbe non esserlo minimamente per una persona diversa e, per il medesimo soggetto, potrebbe non rivestire un ruolo tanto rilevante in una situazione differente. Resta il fatto che, quando il problema si pone, assume le aggressive sembianze di un’impervia parete “sormontata da cocci di bottiglia”. Il sottotesto cartesiano potrebbe essere esplicitato affermando che: una volta compreso il problema sarà facile risolverlo. Sempre che questo sia vero, come fare per comprenderlo? Semplice, afferma il pensatore francese, una volta evidente qual è il problema, sarà sufficiente smontarlo nei suoi più minuti costituenti, riassemblarlo, verificare di aver svolto correttamente il tutto e il problema non sarà più inestricabile. Non credo davvero di poter risolvere il “quesito dell’esistenza” in queste righe, ma provo a semplificare ricorrendo a un esempio allegorico: immaginiamo di trovarci di fronte a un motorino, oggetto per noi misterioso, del quale non conosciamo la funzione, che ci è stato regalato, senza che lo si sia chiesto e del tutto privo di libretto di istruzioni per l’uso, ecco che ci appare in tutta la sua evidenza il problema, punto primo. Procediamo allora verso il secondo e smontiamo l’oggetto misterioso nei suoi costituenti elementari, o che almeno ci appaiono non più riducibili, ordiniamoli, numeriamoli e passiamo al terzo. Ricomponiamo il tutto fino a riportarlo alle condizioni iniziali verificando, quarto, di aver utilizzato “correttamente” ogni elemento. Ebbene, intanto non saremo più spaventati osservando un oggetto che siamo in grado di smontare e riassemblare correttamente, ma soprattutto ci risulterà più chiara la funzione delle parti e saremo probabilmente in grado di ipotizzare fondatamente il fine dell’unità. Non ci resterà che salire in sella, accendere il motore e farci un bel giro, senza dimenticare di introdurre olio e benzina negli appositi serbatoi o di avere idea di dove andare e, soprattutto, di come si guida, ma credo sia il tempo di abbandonare l’allegoria che, altrimenti, ci porterebbe per itinerari eccessivamente complessi.

Possiamo passare al “metodo Freud”, credo si possa affermare che, oltre alle argute strategie logistiche messe in atto dal maestro austriaco, mi riferisco alla posizione del paziente e dell’operatore nel corso della seduta terapeutica, la questione centrale che ci riguarda in questa sede sia il fatto che nelle dinamiche della terapia sia riconoscibile il fondamento metodologico cartesiano. Va precisata una imprescindibile peculiarità nell’itinerario gnoseologico-terapeutico psicanalitico, la coincidenza tra la supposta patologia e la più o meno consapevole narrazione che il paziente compie della stessa, già, mentre la gnoseologia cartesiana distingue il soggetto, già doppio in sé, dall’oggetto studiato, la psicanalisi unisce il soggetto e l’oggetto attraverso la narrazione alla presenza del terapeuta il cui compito è di coadiuvare l’itinerario auto conoscitivo e curativo. Sembra, per ora, che i due metodi si assomiglino solo marginalmente, ma un elemento determinante li riavvicina: la ragione come organizzatrice delle esperienze è la stessa che rende condivisibile la narrazione. Il fondamento unificatore dei due metodi è la convinzione che dati apparentemente slegati possano essere ricondotti a un ordine intrinseco agli stessi che è lì, in attesa che la nostra intelligenza lo colga. Il narrare richiede di osservare il tutto, suddividerlo nei suoi componenti, attribuendo loro un nome e una collocazione consequenziale nella frase che coglie e comunica, condividere con l’ascoltatore e, fondamentale, con me stesso, la struttura logica del linguaggio trasformando il mostro che mi soffocava in un problema che, poiché sono in grado di descriverlo, già è meno spaventoso, poi, nel momento in cui l’ascoltatore mi appare sereno e per nulla disorientato, ecco che l’anomalia di cui mi sentivo vittima diviene meno inquietante e , se il terapeuta è abile, riuscirò a coglierne le origini fino a trovarle estremamente consequenziali, o almeno, non così patologiche e spaventose.

È evidente che, quanto sopra presentato, sia un’inevitabile semplificazione di un itinerario mai così elementare e ripetibile, ogni situazione è un caso particolare, insomma, non sto per niente trascurando il più insormontabile problema che lo stesso Freud non ha potuto risolvere, trasformare la psicanalisi in una scienza positiva, con diagnosi incontrovertibili e terapie invariabili. Ma abbandono a questo punto la riflessione specifica per non invadere ambiti specialistici che non è il caso in questa sede. Torniamo all’idea iniziale che si riverbera nel titolo. Confidarsi, parlare con una persona che è capace all’ascolto, della quale ci fidiamo, e fidarsi significa anche e soprattutto essere certi che non ci giudicherà e conserverà la confidenza come esclusiva, aiuta a comprendere e a convivere, se non a risolvere, la sofferenza psichica dalla quale ci sentiamo afflitti. Viviamo in anni nei quali la comunicazione è addirittura invasiva, ossessiva, siamo sempre in collegamento con un numero enorme di persone, ma ne abbiamo almeno una alla quale riveleremmo il disagio profondo che ci abita? Ognuno attraversa momenti di sofferenza, sono quelli nei quali troppo spesso ci si rende conto di quanto la folla che ci circonda sia il volto di un’intima solitudine; abbiamo qualcuno del quale davvero ci fidiamo, al quale sapremmo raccontare senza censure tanto da riuscire a comprendere e curare il nostro male? Se la risposta è si allora siamo fortunati, sarà possibile salire in sella alla nostra esistenza e percorrere la nostra strada con il vento sul viso e un sorriso per amico; se la risposta è no allora sarà complicato trovare il coraggio di accelerare, meglio una sosta, meglio ripensarsi, imparare a confidare a noi stessi, non siamo mai soli se possiamo davvero fidarci di noi, ecco che potremo dare un po’ di gas e, ne sono certo, prima o poi riusciremo a trovare qualcuno che ci aspettava, che attendeva il nostro coraggio di meritarci un compagno di viaggio.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli