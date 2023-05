Conclusa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro del Nautico Iss/Itis Ferraris Pancaldo presso la capitaneria

Savona. Grazie alla proficua collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Savona e l’Istituto Ferraris-Pancaldo, la classe IV AN dell’Istituto ha oggi concluso l’esperienza di “Progetto Alternanza Scuola Lavoro” presso la Capitaneria di porto di Savona.

Questo percorso formativo è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comandante della Capitaneria C.V. (C.P.) Giulio Piroddi ed il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico “Ferraris Pancaldo” di Savona, Alessandro Gozzi. I due vertici avevano siglato la convenzione il 27 marzo scorso, definendo così il programma del periodo di stage a favore degli studenti.

Oggi il T.V. (C.P.) Sofia Berto e il G.M. (C.P.) Alessio Angeli, coordinatore e tutor della Capitaneria per gli studenti, in rappresentanza del Comandante del Porto di Savona, sono stati ospiti a scuola per la suggestiva consegna degli attestati di partecipazione al progetto. Questo periodo di affiancamento al personale della Guardia Costiera ha permesso a tre gruppi formati ognuno da sei studenti di poter affiancare il personale del Corpo nelle varie attività istituzionali in modo completo e istruttivo.

I ragazzi hanno potuto osservare il lavoro degli uffici della Capitaneria, come ad esempio quello del nucleo nostromi, del demanio, della gente di mare, oltre a vedere da vicino la gestione delle segnalazioni ed emergenze da parte della Sala operativa e l’efficienza delle motovedette per il soccorso in mare. Questa attività ha generato un riscontro molto positivo, sia da parte del personale militare sia dagli studenti del Nautico.

Così come ci racconta Manuel, uno dei frequentatori: “Un aspetto che mi ha colpito positivamente è stata la serietà e l’ordine con le quali si affrontavano i problemi, ma allo stesso tempo la disponibilità e l’accoglienza dei tutor e dei collaboratori della Capitaneria di Porto di Savona”; oppure Matteo: “Esperienza molto affascinante: è stato molto interessante scoprire cosa sia il dietro le quinte della navigazione. Ad esempio il rapporto tra il personale e tutor con noi ragazzi, nonostante i loro lavoro quotidiano. Spero ci sia un’altra occasione per rifare questa esperienza!”; o ancora Giorgio: “Esaltante avere la possibilità di visionare l’intero porto dall’interno e conoscere le numerose realtà lavorative che lo caratterizzano”.

Il confronto con l’ambiente professionale della Capitaneria ha costituito per i ragazzi “un’esperienza di grande crescita e maturazione, che sicuramente permetterà loro di affrontare il prossimo anno scolastico con maggior consapevolezza di cosa può significare vivere il mare”.