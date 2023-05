Social, Toti al quarto posto tra i presidenti di Regione più comunicativi. La Liguria spopola su TikTok

Genova. La Liguria conquista il podio del rapporto DeRev che misura l’efficacia della comunicazione istituzionale sulle piattaforme social. La nostra regione passa dal sesto posto del 2022 al terzo. Inoltre guadagna il primato su TikTok con 7mila follower, un engagement dell’1,34% e un totale di quasi 29mila interazioni. Anche Giovanni Toti guadagna posizioni: dall’8° al 4° posto.

La Lombardia resta la Regione italiana capace di parlare meglio con i propri cittadini sui social media. Se la testa della classifica si conferma rispetto alla rilevazione del 2022, in questa edizione del Report DeRev, società di comunicazione e strategia digitale – che misura l’efficacia della comunicazione istituzionale sulle piattaforme Facebook, Instagram, Twitter e TikTok delle Regioni italiane e dei presidenti -, le sorprese sono al secondo e terzo posto.

Il podio, infatti, era abitato lo scorso anno da Lazio ed Emilia-Romagna che sono scese, rispettivamente, dal secondo al quinto posto e dal terzo al settimo. Il grande balzo, invece, l’hanno fatto registrare la Regione Puglia, che dall’ottavo posto del 2022 conquista il secondo, e la Regione Liguria (dal sesto al terzo).

“Guardando al quadro complessivo – ha commentato il CEO di DeRev, Roberto Esposito -, non abbiamo un miglioramento generale. Molte Regioni e presidenti – con casi limite di assenza dai social media – ancora sottovalutano la portata democratica della comunicazione istituzionale. Laddove c’è uno sviluppo è esclusivamente appannaggio di chi già lavora da tempo sulle piattaforme e ha potenziato le proprie tecniche. Chi comunica meglio, infatti, è sempre più attento ad adattare il formato ai singoli social media ma, soprattutto, stiamo vedendo innesti di canali non convenzionali. Non soltanto l’utilizzo di TikTok, ma in qualche caso anche di LinkedIn, che da tempo abbiamo inserito nelle nostre strategie per questo tipo di comunicazione, fino al caso della Liguria, che ha persino un gruppo Telegram attraverso il quale dialoga con i cittadini”.

La classifica nazionale è stata ricavata sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo proprietario che tiene in considerazione i principali parametri delle misurazioni dell’efficacia della comunicazione social, come ampiezza della community (numero di follower) ed engagement (percentuale di interazioni giornaliere). In questa occasione, il DeRev Score è stato ulteriormente affinato, coerentemente con le evoluzioni dei singoli social media: ogni indicatore è stato rilevato secondo il peso ponderale che occupa nell’algoritmo della piattaforma di riferimento.

Dai risultati dell’indagine – che ha preso in considerazione gli account ufficiali delle Regioni, escludendo quelli dei consigli regionali, degli assessorati o i verticali di settore, nel periodo compreso tra il 13 maggio 2022 e il 13 maggio 2023 – si evince che la Campania resta la regione con la community più ampia (681.703 follower tra tutte le piattaforme), seguita dalla Lombardia (594.768), ma la Regione guidata da Attilio Fontana continua a registrare un engagement determinante per mantenere la testa della classifica: 0,304%.

Da notare, tuttavia, che su questo fronte Puglia e Liguria fanno meglio di tutte (insieme al Friuli Venezia Giulia). La prima totalizza un engagement dello 0,603% e la seconda dello 0,896%, a fronte di community rispettivamente di 328.397 e 216.938 follower.

La performance della Liguria deriva sostanzialmente dall’investimento comunicativo sulla piattaforma della Generazione Z, ma la Regione guidata da Giovanni Toti è anche tra le più attive sulle altre piattaforme, insieme alla Puglia. Inoltre, la Liguria è la prima Regione italiana per community in rapporto alla popolazione, riuscendo a parlare al 14,36% dei cittadini.

In particolare, su Facebook, la Liguria, la Puglia e la Sardegna risultano particolarmente prolifiche e hanno pubblicato nell’ultimo anno tra i 1.100 e i 1.600 post; qui la Liguria è terza per engagement (0,69%). La Liguria, insieme alle compagne di podio, Lombardia e Puglia, è tra le Regioni che postano di più anche su Instagram (645 post, subito dietro i 1.031 della Puglia e 675 della Lombardia). Twitter è il regno indiscusso dell’Emilia-Romagna, coerentemente con il mood del proprio presidente, che su questa piattaforma è leader. La Liguria, però, sebbene non brilli per fanbase (appena 19mila follower), registra il più alto engagement a livello nazionale (0,23%), mentre ci sono Regioni che non hanno neanche un profilo, come Trentino-Alto Adige, Molise e Calabria. Quest’ultima scivola in coda nella classifica generale (20.242 follower ed engagement dello 0,001%).

Infine, si segnala la prestazione comunicativa di Liguria e Sardegna in quanto uniche due Regioni a presidiare realmente TikTok. La prima vanta oltre 7mila follower, un engagement dell’1,34% e un totale di quasi 29mila interazioni; la seconda spicca per impegno: ben 261 post pubblicati in un anno, sebbene la fanbase sia piccola e ammonti appena a 400 follower. Su TikTok c’è unicamente una terza Regione, la Puglia, che però non si fa notare per la performance: appena 69 follower e 3 post pubblicati in un anno.

“Le Regioni che stanno intraprendendo una relazione comunicativa con i cittadini anche su TikTok si mostrano al momento come le più lungimiranti – ha fatto notare Roberto Esposito -. Qui si trova un’importante parte della popolazione, generalmente difficile da raggiungere, ma fondamentale per veicolare i messaggi e creare una cultura istituzionale. TikTok è una piattaforma molto interessante anche per la promozione del territorio, perché l’algoritmo orientato alla discovery consente di raggiungere molti utenti e di poterli attrarre sotto forma di turisti o di studenti. Non a caso, il trend sul caro affitti è nato qui e non presidiarlo significa perderne il controllo”.

I presidenti di Regione

La ricerca di DeRev ha preso in considerazione anche la performance dei presidenti di Regione e ha evidenziato come la migliore comunicazione sia messa in campo da chi ha profili di rilievo nazionale. Questa edizione del report conferma il podio dello scorso anno, che vede un affermato Luca Zaia in testa, seguito da Vincenzo De Luca e Stefano Bonaccini. Le variazioni arrivano al quarto posto, dove proprio Giovanni Toti, prima ottavo, prende il posto dell’ex Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, mentre Francesco Rocca si attesta appena alla 12esima posizione. Al quinto posto troviamo la conferma di Attilio Fontana, che mantiene lo stesso range del 2022.

Su Facebook è Vincenzo De Luca a vantare la community più vasta, che ammonta a oltre 1,5 milioni di follower e sebbene ne abbia persi quasi 7mila nell’ultimo anno, seguito da Zaia (1,1 milioni) e, a notevole distanza, da Stefano Bonaccini (419mila). Giovanni Toti non compete su questo fronte (275mila follower), ma registra un buon engagement dell’1,77%. Luca Zaia è il presidente di Regione che vanta la maggiore community su Instagram (496mila follower), seguito da De Luca (420mila) e, molto indietro, Bonaccini che si ferma a una community di 177mila follower. Toti è fuori quota anche qui (75mila follower), ma replica la performance sul fronte dell’engagement (3,77%). Su Twitter, come già rilevato, spicca Stefano Bonaccini (158mila follower e 1,38% di engagement), seguito da Michele Emiliano (153.303 follower) e Luca Zaia (138.027 follower e 0,25% di engagement). Toti insegue in 5° posizione con 79mila follower e un engagement dello 0,20%.

Infine, la novità dell’ingresso di TikTok come piattaforma effettivamente battuta: ne fanno uso abituale sei presidenti: Giovanni Toti ne fa un uso abituale insieme ai colleghi Giani, Toti, Zaia, Fedriga, Occhiuto e De Luca. I protagonisti assoluti, però, sono Zaia e De Luca, grazie a una fanbase nutrita (circa 29mila il primo e 105mila follower il secondo), numerosi post (rispettivamente 102 e 85) e livelli di engagement molto elevati (3,82% per De Luca e addirittura il 14,48% per Zaia). Per Toti, invece, appena 1.403 follower, 63 post, ma un engagement ottimo del 4,55%.