Comunali 2023, cultura e mondo della scuola al centro del programma della lista CerialeSì

Ceriale. Dedica ampio spazio alla cultura e al mondo della scuola il programma elettorale della Lista Civica CerialeSi, che sostiene la candidatura di Antonello Mazzone a sindaco del Comune di Ceriale.

“E’ nostra intenzione – spiega Mazzone – far crescere la biblioteca “Agostino Sasso” per renderla sempre di più il polo culturale di riferimento della nostra città. La “Fiera del Libro – Rassegna Libri di Liguria” è uno degli appuntamenti di spicco del nostro calendario di eventi e merita perciò di essere ulteriormente valorizzato e promosso. Anche perché riteniamo che il borgo di Peagna, dove la manifestazione si svolge, possa essere la location privilegiata per eventi (spettacoli, rassegne teatrali, mostre, convegni, presentazioni letterarie) di forte richiamo per cerialesi e turisti”.

“Le manifestazioni culturali, infatti, possono essere un ottimo strumento di incentivazione delle presenze turistiche (non solo nazionali, ma anche internazionali) e pertanto abbiamo intenzione di coinvolgere le associazioni locali che operano in questo campo nella predisposizione dei calendari stagionali degli eventi”.

Per quanto riguarda il mondo della scuola, la Lista Civica CerialeSi ha in programma di “sostenere le attività didattiche mediante il potenziamento delle strutture scolastiche, al fine di soddisfare il fabbisogno di spazi (mensa, palestre e nuovi spazi didattici). Inoltre, è nostra intenzione finanziare e organizzare, in accordo con le autorità scolastiche, attività di supporto alla didattica con particolare riferimento all’innovazione tecnologica e alla conoscenza del territorio nei suoi aspetti storici, paesaggistici e naturalistici. E per incentivare gli studi universitari, prevediamo di erogare sussidi e agevolazioni basati sul merito”.

“Infine, per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nel mondo della scuola e tra i più giovani, promuoveremo conferenze ed interventi mirati in collaborazione con le autorità scolastiche. Con CerialeSi… può fare cultura, studiare e crescere”, conclude il candidato sindaco Antonello Mazzone.