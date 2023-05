Comunali 2023, Cambia Carcare: “Favoriremo la creazione di una rete tra le associazioni di volontariato”

Carcare. “L’associazionismo e il volontariato svolgono un ruolo fondamentale nella vita del paese, promuovendo una cittadinanza attiva e fornendo una serie di servizi essenziali per tutta la comunità. Per questo è fondamentale che chi amministra ponga molta attenzione nei confronti delle associazioni, del volontariato e ai giovani, per l’interesse di tutta la collettività”. Lo ha detto Rodolfo Mirri, candidato sindaco della Lista Cambia Carcare.

“E’ nostra intenzione – proseguono i candidati – favorire l’integrazione delle associazioni di volontariato per creare rete tra esse. Inoltre l’amministrazione Comunale deve attivarsi e collaborare con tutte le associazioni Carcaresi, per intercettare finanziamenti mirati, al fine di sostenere e promuovere la progettazione e le attività delle associazioni e del territorio e migliorare le attrezzature e le strutture destinate alle associazioni di volontariato e socio-assistenziali”.

“Attivare campagne di promozione e di sensibilizzazione alle attività sociali e di volontariato in tutti i luoghi pubblici, e soprattutto nelle scuole. La riorganizzazione della Pro-Loco Carcarese – concludono – deve essere un tema centrale ed urgente, e l’amministrazione deve farsi carico di creare le condizioni per una rapida ed efficace ripartenza della stessa”.