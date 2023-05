Commercio, il consorzio “Alassio un Mare di Shopping”: “Ecco le nostre proposte a Melgrati-Casella”

Alassio. Il 14 e 15 maggio anche la cittadinanza di Alassio sarà chiamata al voto per la governance della città. E, dopo aver assistito nella serata di ieri, al confronto tra i candidati alla carica di sindaco, Marco Melgrati e Jan Casella, organizzato da IVG, il consorzio “Alassio un Mare di Shopping” ha deciso di sintetizzare in una nota le proposte per colui che sarà eletto primo cittadino.

“Siamo 200 attività affiliate al consorzio ed è ora di fare sentire, a chi si propone per amministrare la città, la nostra voce, – hanno spiegato. – A noi interessa il settore commercio, giusto? Ma una città come la nostra come può valorizzare il tessuto commerciale senza tutti gli ingredienti giusti?”

“La situazione attuale della Città richiede suggerimenti da chi come noi vive tutti i giorni in contatto con il pubblico e raccoglie la voce del turismo, unica industria della città. Diversi sono a nostro avviso gli investimenti da fare per la città proprio in funzione dello sviluppo turistico e per il benessere dei suoi cittadini”, hanno proseguito.

Ed ecco le proposte: “Rispetto del verde; decoro della città; ordine e pulizia; una giusta regolamentazione di tutti i suoli pubblici, con conseguenti ed efficienti controlli; manifestazioni che abbiano effettive ricadute sulla città purché di qualità”.

E non manca una duplice, e pertanto imparziale, indicazione di voto: “Nel pieno spirito neutrale del consorzio non forniremo indicazioni su quale lista votare, ma per non disperdere il voto abbiamo deciso di sostenere i due candidati più coinvolti alle tematiche del commercio: Fabio Macheda per la lista ‘Alassio per Alassio’ (Melgrati) e Franco Polli per la lista ‘Alassio di Tutti’ (Casella). Entrambi riteniamo che possano essere di valido sostegno per il nostro settore”, hanno concluso.