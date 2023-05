Colpito in fronte da un pugno dopo una lite con un gruppo di tifosi del Napoli: 23enne in ospedale

Genova. Un ragazzo di 23 anni, residente a Savona, è finito stanotte in ospedale con un profondo taglio alla fronte dopo una lite, probabilmente per motivi calcistici, durante i festeggiamenti in piazza per lo scudetto del Napoli. E’ successo intorno alle 2.40 di notte a Genova.

Sul posto sono arrivate tre volanti dell’Upg, l’automedica golf 1 e la Croce verde genovese. I volontari hanno medicato il ragazzo e lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove si sono stati applicati diversi punti di sutura.

Il ragazzo, che era con alcuni amici, ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppetto di tifosi partenopei. Secondo quando raccontato da alcuni testimoni, la lite avrebbe coinvolto più persone poi a un certo punto uno dei tifosi del Napoli, un 40enne ha sferrato un pugno al 23enne colpendolo in fronte.

Un altro più giovane avrebbe cercato di tirare un colpo con il casco, ma è stato fermato dagli amici. Gli aggressori, all’arrivo della polizia, erano tutti fuggiti. Indaga la polizia.