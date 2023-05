Colpi di pistola verso il camper: turista ligure ferita gravemente mentre è in vacanza in Corsica

Liguria. Marito e moglie avevano appena finito di cenare e si stavano preparando per andare a dormire, quando dei colpi di arma da fuoco li hanno raggiunti. Uno ha raggiunto l’addome della donna, ferendola gravemente.

Questo l’episodio accaduto nei pressi di Corte, la sera del 2 maggio, a Maura Cavallero, genovese residente a Sestri Levante, titolare con la famiglia di Veridea, nota ditta di frutta e verdura del Tigullio: la donna era in vacanza con il marito in Corsica con il proprio camper.

A dare l’allarme il marito Emilio Felice, 48 anni. La donna viene trasferita in ospedale a Bastia con l’elisoccorso e immediatamente operata all’addome; è ricoverata in rianimazione; la prognosi non è stata ancora sciolta nonostante la sestrese non sia in pericolo di vita.

Con il 118 corso, sul posto arriva anche la gendarmeria che interroga Felice per avere un quadro da cui far partire le indagini. Vengono subito organizzati posti di blocco; vi sarebbero dei sospettati. A Genova l’episodio viene seguito dalla Procura della Repubblica.