Città di Savona vicinissimo all’acquisizione della matricola dell’Aurora: così sarà Prima Categoria

Savona. Una novità decisamente inaspettata quella annunciata direttamente dal nuovo sodalizio savonese. Il Città di Savona, appunto, ha comunicato di essere ad un passo dall’acquisizione della matricola sportiva dell’Aurora, squadra militante nella Prima Categoria. Con questa operazione i biancoblù sarebbero di diritto in Prima.

La nota del club:

“Siamo lieti di annunciare che è in corso una trattativa molto avanzata per il trasferimento delle Quote Sociali e della Matricola dall’ A.S.D. Aurora Calcio all’A.S.D. Città di Savona.

Il concretizzarsi di questa trattativa permetterebbe alla nostra Società di poter partecipare, nella prossima stagione sportiva, al campionato di Prima Categoria.

I nostri ringraziamenti più sinceri vanno al Presidente Massimo Gallese per la sua disponibilità e collaborazione.

Ci auguriamo di rendere ufficiale l’esito del passaggio quanto prima, passaggio che avverrà verosimilmente attorno alla metà del mese di giugno“.