Città di Savona, gli ultras premiano la società: “Sosterremo il nuovo club, da Cittadino solo bugie”

Savona. La notizia era nell’aria, ma oggi è stata resa ufficiale. In seguito all’annata più che travagliata vissuta dal “Savona Fbc” del contestato presidente Massimo Cittadino, il gruppo Vecchi Ultras 1972 ha comunicato in una nota la scelta presa in vista della prossima stagione: sosterranno il neonato Città di Savona.

Di seguito il messaggio diffuso sui social: “Dopo una stagione sofferta che vede il Savona ancora in 1^ categoria, si impone una riflessione non tanto sulla squadra, ma sulla dirigenza di questi colori e quanto di peggio non poteva essere fatto per tradire le aspettative dei tifosi ed anche di offenderli. Dalle “balle spaziali” su scuola calcio a Roma, al faraonico progetto di uno stadio da 20.000 posti ad Altare, per poi venire allo smembramento ed indebolimento della squadra ed ai mancati pagamenti dei rimborsi mensili a giocatori e staff ed a tutta una serie di bugie, per finire con una assenza costante di questi fantomatici dirigenti mai venuti a vedere una partita della squadra ma presenti sui social con post inutili e provocatori.

Il rapporto della dirigenza romana con Savona sportiva non è mai decollato, anche se alla presentazione della società il presidente Cittadino si era affrettato ad ammantarsi della sciarpa del Savona senza aver fatto ancora nulla e senza averne tanto diritto. In secondo luogo il mancato rispetto nei confronti delle Istituzioni locali ed in particolare del Sindaco, che piaccia o no, rappresenta la massima figura cittadina, che è stato invitato alla presentazione della Società e non la Dirigenza presentarsi dallo stesso, quindi una mancanza di rispetto che sa di arroganza e presunzione.

Quindi un quadro negativo devastante, al quale si assomma la sfiducia della squadra e di tutto lo staff nei confronti della dirigenza, sfociata in prese di posizione che hanno rischiato di bloccare il campionato e dimissioni in blocco dello staff tecnico (allenatore, massaggiatore, magazziniere e segretaria). Alla società è stato chiesto a tutti i livelli di abbandonare il Savona ed il marchio, ma nessuna reazione positiva è emersa, per cui non si vede un futuro per questi Colori con questa dirigenza.

Nel frattempo è stata creata da tifosi del Savona una nuova Società con gli stessi colori e che si chiama “A.S.D. Città di Savona”. Una Società che nasce “dal basso”, dalla città e dall’amore per questi colori da parte di tifosi che ci mettono la faccia per far rinascere un orgoglio di sentirsi SAVONESI che è stato vituperato in questi anni ed in particolare in quest’ultimo. Nella nuova società c’è spazio per tutti quei savonesi che vogliono essere propositivi e pronti a far crescere questo germoglio biancoblù.

Alcuni tifosi sono ancora diffidenti perchè il Simbolo del Savona è il famoso “ovetto” che però rimane solo un simbolo di un Savona che non esiste più in quanto il Savona FBC è fallito e scomparso con il fallimento di Patrassi, Sgubin e soci. La matricola del Savona è morta, ed è rimasto solo il logo, una “scatola vuota”, un marchio che poi venne acquistato da Marinelli e poi girato alla dirigenza romana. Ma come tutti sanno i simboli cambiano, basta vedere tanti esempi a tutti i livelli calcistici, ad esempio quello della Juventus, ma anche di Inter ma anche altre come Torino, Genoa ecc..

Ora come “Vecchi Ultras Savona 1972” abbiamo scelto di sostenere il “Città di Savona” in quanto ci sentiamo rappresentati e vicini a questa dirigenza a cui auguriamo le migliori fortune. Certamente non è un passaggio indolore, ma siccome come detto sopra è stato chiesto alla dirigenza romana di abbandonare il Savona e di cedere il marchio, e non si è avuto risposta, anzi i segnali sono stati negativi, si è scelto di andare ognuno per la propria strada e ripudiare la loro guida che ha distrutto una fede ed una tifoseria. NOI STIAMO CON IL “CITTA’ DI SAVONA” e speriamo di non vedere mai più certi soggetti negativi alla guida dei nostri Colori”.