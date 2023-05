Città di Savona, entusiasmo Frumento: “Ho parlato con i ragazzi, inizia l’operazione riscatto”

Savona. Nel pomeriggio odierno, il Città di Savona ha reso nota una delle ufficialità più attese: Ermanno Frumento sarà l’allenatore del neonato sodalizio biancoblù. La società del presidente Benucci ha dunque scelto di puntare sull’uomo che, nonostante svariate vicissitudini, è riuscito a portare a termine la stagione del Savona Fbc.

“La notizia era nell’aria – commenta Frumento -, ma prima che venisse ufficializzata ci tenevo a parlare con i ragazzi. Alla fine del campionato avevo promesso loro che avrei fatto di tutto per dargli la possibilità di continuare insieme. Il Città di Savona è una società molto radicata sul territorio, questo a mio parere è fondamentale. Dopo quanto accaduto durante la scorsa stagione, il gruppo avrà la possibilità di trovare riscatto a livello sportivo”.

Per quanto riguarda poi il mercato, l’intervistato ha già fornito i primi suggerimenti: “Cerchiamo tre/quattro elementi per rinforzarci ulteriormente, ovviamente puntiamo a fare bene”. Giorno dopo giorno il progetto del Città di Savona sta dunque iniziando ad assumere una forma ben definita: in attesa dei prossimi sviluppi sul bando inerente allo stadio Valerio Bacigalupo, anche il tassello corrispondente alla voce “allenatore” è stato colmato.