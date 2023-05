Città di Savona, anche il bomber Virdis tra i sostenitori del nuovo sodalizio

Il Città di Savona sta raccogliendo consensi ancor prima di svelare i quadri tecnici. La scorsa settimana è arrivato l’appoggia di una parte della tifoseria organizzata, quella dei Vecchi Ultras, mentre oggi è stato reso noto l’appoggio di Francesco Virdis.

Virdis ha infatti sottoscritto la tessera del sostenitore del sodalizio del presidente Benucci posando insieme alla vicepresidente Nadia De Marchi e a Enrico Bardin. L’attaccante sardo classe 1985 in biancoblù ha realizzato un totale di 119 presenze con oltre 60 gol. Stagioni esaltanti tra il 2012 e il 2014, in Serie C1 e C2, lo hanno portato a diventare uno dei giocatori più importanti degli ultimi tempi per il club, che vedeva in lui come una sicurezza in zona offensiva.

Nel Savona è poi ritornato in Serie D nella stagione 2018/2019 realizzando 17 centri.