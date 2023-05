Ciangherotti alla convention di Forza Italia: “A Tajani ho parlato di Albenga, ora al lavoro per le prossime elezioni”

Albenga. “A Milano ho avuto il piacere di parlare e confrontarmi con il nostro vicepresidente Antonio Tajani. Gli ho fatto presente la situazione di Albenga e in vista delle prossime elezioni amministrative è chiara e forte la volontà di mettersi al lavoro per dare alla città un governo capace e all’altezza delle sfide che ci attendono”.

Lo dichiara il consigliere e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti dopo aver partecipato alla convention di Forza Italia organizzata a Milano il 5 e il 6 maggio.

Alla kermesse, che si è aperta con una standing ovation per Silvio Berlusconi, hanno preso parte circa 4 mila persone: “È stata un’occasione importante – commenta Ciangherotti – per ribadire l’importanza di Forza Italia e dei valori che da sempre questo partito rappresenta nel nostro Paese. Come ha sottolineato il nostro vicepresidente, il centro della politica italiana siamo noi”.

A Milano il consigliere albenganese ha portato all’attenzione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri la situazione della città di Albenga: “Finalmente – prosegue il capogruppo forzista – presto torneremo a votare. Ho invitato Tajani ad Albenga e gli ho fatto presente la necessità di mettersi al lavoro in vista delle elezioni amministrative in programma il prossimo anno”.

Nel corso della convention milanese è stato trasmesso un video-messaggio del presidente Silvio Berlusconi, da diverse settimane ricoverato al San Raffaele: “Il presidente è un leone – conclude Ciangherotti – e anche in questa fase personale così delicata resta l’unico punto di riferimento autorevole per tutto il centrodestra italiano. Il centrodestra ruota attorno a Forza Italia perché tutto il sentimento anticomunista degli Italiani è nato lì. A lui, al grande Silvio Berlusconi, voglio fare i miei più calorosi auguri per una pronta e piena guarigione, con la speranza di poterlo vedere ad Albenga al più presto”.