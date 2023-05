Cessione Sampdoria, via libera alla bozza d’intesa Radrizzani-Manfredi

Liguria. È arrivato intorno a mezzanotte il momento che il mondo blucerchiato attendeva.

Il CdA della Sampdoria ha siglato una bozza di intesa con Gestio Capital – la società di Matteo Manfredi affiancata da Aser Ventures del proprietario uscente del Leeds Utd Andrea Radrizzani.

Si tratta di un primo passo decisivo verso la cessione. Il documento è stato quindi inviato alla proprietà, la famiglia Ferrero.

Nella giornata di ieri anche l’altro pretendente, il finanziere Alessandro Barnaba, aveva avanzato la sua ultima proposta.

Entrambe sono state attentamente valutate in serata dal Cda. Quella di Manfredi aveva però il profilo migliore, e una migliore compatibilità con il piano di ristrutturazione del debito.

“Speriamo, incrociamo le dita” aveva detto solo pochi giorni fa Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United, ai microfoni di Sky Sport alla domanda “Si può fare con la Sampdoria?”.

L’imprenditore lombardo era arrivato Bogliasco il 22 maggio per portare avanti la trattativa per l’acquisizione del club blucerchiato.

Radrizzani è alla guida dello storico club inglese dal 2017. Ha rilevato la squadra in Football League Championship, la serie cadetta, e convincendo un “guru” come Marcelo Bielsa a sposare il suo progetto ha riportato la squadra in Premier League dopo 16 anni.

La cavalcata vincente della stagione 2019/2020 è stata ripresa dalla docuserie “Take Us Home” di Amazon Prime. Quest’anno, invece, la squadra rischia di retrocedere. Attualmente terzultima, si giocherà tutte le chance salvezza in occasione dell’ultima giornata contro il Tottenham.