CerialeSi e il sociale: “Aiutare le fasce deboli e realizzare un centro per ragazzi e anziani”

Ceriale. L’ascolto costante dei bisogni dei cittadini (di tutte le età) ed una risposta rapida ed efficace alle loro esigenze. Sono questi i capisaldi in ambito di politiche sociali e servizi del programma elettorale della lista civica CerialeSi, che sostiene la candidatura di Antonello Mazzone a sindaco di Ceriale.

“La pandemia da Covid-19, la crisi economica e i rincari sulle bollette – dichiara Mazzone – hanno messo in difficoltà le fasce più deboli della popolazione. Per questo, la prossima amministrazione comunale dovrà mettere in atto iniziative volte a sostenere queste persone, specie rispetto al tema dell’emergenza abitativa, che purtroppo si è fatta oggi ancora più pressante che in passato. Dovranno poi essere mantenuti e, anzi, ampliati i servizi domiciliari attualmente in essere”.

Infine, sempre in ambito di sostegno sociale, Mazzone ed il suo gruppo intendono “promuovere progetti educativi per minori, disabili e istituire borse-lavoro per soggetti in difficoltà economica ed occupazionale”.

Per quanto riguarda l’infanzia, secondo Antonello Mazzone ed i suoi candidati consiglieri “bisognerà implementare il campo solare e realizzare un centro di aggregazione per i nostri giovani, anche in coordinamento con le realtà sportive, associazionistiche e parrocchiali del paese. Occorrerà potenziare i servizi offerti dall’asilo comunale ‘Il Flauto Magico’ per dare una migliore risposta alle esigenze delle famiglie”.

“Per quanto riguarda i nostri concittadini più avanti con l’età, invece, intendiamo realizzare un centro-anziani che possa favorire la socialità e nel quale organizzare attività di intrattenimento e corsi di diverso genere (in collaborazione con UniTre). Purtroppo l’amministrazione uscente ha chiuso il Civico 75 privando il nostro paese di una struttura di fondamentale importanza”.

La Lista Civica CerialeSi ha poi in programma l’istituzione della “Consulta del volontariato” per avere “un migliore coordinamento del lavoro delle associazioni del territorio e fornire loro una sede condivisa in cui svolgere le loro attività”.

Per poter dare le giuste risposte, occorre fornire ai cittadini gli strumenti necessari a “farsi sentire” dall’Amministrazione Comunale. Per questo motivo la Lista Civica CerialeSi ha intenzione di “incrementare i servizi digitali resi al cittadino tramite il sito istituzionale del Comune. Inoltre, è necessario rendere gli stessi servizi comunali più rapidi e ‘smart’, creando un sistema che consenta di inviare le segnalazioni ed espletare le pratiche tramite mail, WhatsApp e uno sportello virtuale appositamente dedicato”.

“Occorrerà poi potenziare la connettività alla Rete implementando il servizio di WI-FI pubblico e realizzare, in collaborazione con Poste Italiane, uno sportello ‘Polis’ e un’area per il co-working, cioè uno spazio di lavoro condiviso per consentire a chiunque voglia venire a trascorrere un soggiorno più o meno breve in città o si trovi sprovvisto di una Rete propria di poter comunque continuare a lavorare in remoto”.