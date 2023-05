Ceriale, primo Consiglio comunale dell’amministrazione Fasano

Ceriale. Una sala gremita per il primo Consiglio comunale della nuova amministrazione guidata da Marinella Fasano. All’inizio della seduta la convalida degli eletti e a seguire si è svolto il giuramento del nuovo sindaco.

Il neo primo cittadino ha poi ufficialmente presentato la nuova giunta comunale con l’assegnazione delle deleghe ad assessori e consiglieri comunali di maggioranza: Marinella Fasano ha mantenuto le deleghe su Personale, Servizi Sociali, Politiche Turistiche, Cultura, Gemellaggio, Polizia Locale, Urbanistica (Piano Regolatore), Edilizia Privata.

Per il vice sindaco e assessore Luigi Giordano: Lavori Pubblici, Lavori in Economia, Viabilità, Protezione Civile, Ambiente e Demanio. Per il neo assessore Barbara De Stefano: Edilizia Popolare, Pubblica Istruzione, Bilancio e Tributi. Per Daniele Gaglioti: Sport, Tutela e sviluppo sostenibile del territorio e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Per Gianbenedetto Calcagno: Manifestazioni, Commercio e Attività Produttive.

Nadia Viglizzo è stata poi eletta nuovo presidente del Consiglio comunale, con delega all’Arredo Urbano.

Per la consigliera Nadia Ligustro: Volontariato, Tutela Benessere Animali e Frazione Peagna. Per la consigliera Cinzia Vignone: Politiche Giovanili. Infine, per il consigliere Maurizio Raineri: Artigianato e Agricoltura.

Sono stati anche nominati i rispettivi capigruppo in Consiglio comunale: per la maggioranza è Luigi Giordano, mentre per le minoranze i consiglieri Piercarlo Nervo e Antonello Mazzone.

Nel corso del dibattito consiliare, il sindaco Marinella Fasano non ha escluso aggiornamenti e modifiche rispetto all’assetto delle deleghe, con una possibile ridistribuzione degli incarichi tra gli stessi assessori e consiglieri comunali.

Tra i punti all’ordine del giorno anche una variazione di bilancio in merito alla destinazione di 5mila euro dell’avanzo di amministrazione per l’Emilia Romagna e le popolazioni colpite dalla drammatica alluvione. Non solo, a conclusione della seduta è stata approvata all’unanimità la proposta per devolvere i gettoni di presenza dei consiglieri comunali di maggioranza e minoranza nel corso del 2023.