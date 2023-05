Ceriale, Nervo attacca Fasano: “Non ha accettato il confronto pubblico, così manca di rispetto agli elettori”

Ceriale. “Un candidato sindaco che si sottrae a un confronto ha già fallito in partenza il proprio obiettivo politico”. A dirlo è la lista “Noi per Ceriale – Nervo Sindaco” che attacca la rivale alle urne Marinella Fasano per non aver accettato di partecipare ad un confronto pubblico tra i tre candidati.

“Noi abbiamo accettato, in quanto riteniamo che il dibattuto sia importante per confrontarci sul programma presentato da ogni lista e serva per far conoscere meglio agli elettori i candidati alla carica di sindaco in modo che questi ultimi possano valutare chi ha le capacità e le competenze per governare Ceriale nei prossimi cinque anni” spiegano e poi sottolineano: “Con molto rammarico abbiamo preso atto che il candidato sindaco Marinella Fasano della Lista ‘Ceriale Ceriale’ ha espressamente riferito di non aver alcuna intenzione di affrontare un dibattito pubblico. Troviamo questa decisione una mancanza di rispetto nei confronti del cittadino-elettore. Il confronto-dibattito infatti lo dobbiamo alla comunità cerialese che il 14 e 15 maggio dovrà eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. A nostro parere la signora Marinella Fasano, evitando ciò, si sottrae alle proprie responsabilità di candidato”.

“Ci auguriamo che lo stesso comportamento non lo adotti il candidato Antonello Mazzone della lista ‘CerialeSi’ e soprattutto che il candidato Marinella Fasano ci ripensi dando così la possibilità ai tre capo-lista di avere un serena discussione”, concludono da Noi per Ceriale.